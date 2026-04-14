Slot: 'Liverpool phải chấp nhận rủi ro trước PSG'

AnhHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool cần màn trình diễn đặc biệt và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để lật ngược thế cờ trước PSG ở lượt về tứ kết Champions League.

Ở lượt đi, Liverpool lép vế và thua 0-2 từ các bàn của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia. Trước màn tái đấu tại Anfield, Slot tự tin rằng việc ngược dòng vào bán kết không phải nhiệm vụ bất khả thi.

"Điều đầu tiên là phải nhắc lại tỷ số là 0-2. Cảm giác trận đấu có thể khác, như tất cả đều thấy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là 0-2", Slot nói trong buổi họp báo trước trận. "Thứ hai, chúng tôi đã nhiều lần cho thấy ở các trận đấu lớn mùa này rằng đội có thể chơi rất hay. Đúng là đôi khi chúng tôi thể hiện bộ mặt khác, nhưng phần lớn các trận, đặc biệt là những trận đại chiến, đội đều đá rất tốt".

HLV người Hà Lan cũng nhắc tới thống kê đáng chú ý trên sân nhà: trong 49 trận tại Anfield dưới thời ông, Liverpool ghi từ hai bàn trở lên ở 46 trận. "Không phải tất cả trận ấy đều gặp PSG, tôi hiểu điều đó. Nhưng các đối thủ ở Ngoại hạng Anh và Champions League mà chúng tôi tiếp đón cũng rất mạnh", Slot nói thêm.

HLV Arne Slot trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp PSG ở lượt về tứ kết Champions League ngày 13/4. Ảnh: PA Wire

HLV 47 tuổi khẳng định niềm tin vẫn còn, song đi kèm là yêu cầu cực cao về chuyên môn. "Có niềm tin rằng chúng tôi có thể làm điều đặc biệt, nhưng để làm được, chúng tôi phải rất, rất đặc biệt, bởi đối thủ là nhà vô địch châu Âu. Điều đó khiến nhiệm vụ khó hơn, nhưng không phải không thể", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về cách bố trí đội hình trước đội đầu bảng Ligue 1, Slot thừa nhận Liverpool sẽ phải chấp nhận rủi ro, dù cách tiếp cận không khác nhiều so với trận lượt đi. Ông nói: "Mọi người có thể khó tin, nhưng cách tiếp cận cho trận này không khác nhiều so với khi đá ở Paris. Những ai hiểu tôi đều biết, tôi không bao giờ đưa đội ra sân và yêu cầu họ chơi phòng ngự thấp suốt 90 phút".

Theo Slot, Liverpool đã nhiều lần pressing tầm cao ở lượt đi và hệ quả là để lộ khoảng trống nguy hiểm. Dù vậy, ông khẳng định đội vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi mạo hiểm: "Ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận rủi ro, vì đó là điều cần thiết. Muốn lấy bóng từ họ, bạn phải pressing, và chúng tôi đã thấy việc đó khó thế nào trước những cầu thủ này".

Ở lượt đi, Liverpool chỉ kiểm soát bóng 24%, thông số mà Slot muốn đội thay đổi. "Đầu tiên, chúng tôi phải có bóng nhiều hơn. Khi có bóng, việc tạo ra mối đe dọa tấn công sẽ khả thi hơn", ông phân tích. "Chúng tôi phải tìm sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và kiểm soát. Muốn tấn công, bạn cần có bóng, và phải làm rất nhiều điều đúng trước khi các cầu thủ trên hàng công có thể tạo ra cơ hội".

Anfield từng chứng kiến nhiều màn lội ngược dòng nổi tiếng của Liverpool tại Champions League, trong đó đáng nhớ nhất là trận thắng Barca 4-0 ở lượt về bán kết năm 2019, sau khi thua 0-3 ở lượt đi. Những CĐV lớn tuổi hơn còn nhớ đêm huyền thoại gặp St Etienne ở Cup C1 1977, khi Liverpool thắng 3-1 ở lượt về tứ kết để đảo ngược tình thế sau khi thua 0-1 trên sân đối phương.

Đội trưởng Virgil van Dijk, người từng góp mặt trong cuộc lội ngược dòng trước Barca, nhấn mạnh vai trò của khán giả nhà. "CĐV có thể là yếu tố quan trọng nhất, cùng với màn trình diễn của chúng tôi", anh nói. "Tôi may mắn được trải nghiệm những đêm mà sự kết nối giữa khán giả và đội bóng là không thể tin nổi".

Trong khi đó, HLV Luis Enrique cảnh báo PSG không được chủ quan dù đang nắm lợi thế lớn. "Bạn phải thực sự cẩn trọng, luôn tồn tại những cạm bẫy và đó có thể là một cái bẫy", ông nói. "Mọi người đều nói chúng tôi thắng dễ ở lượt đi và chơi hay hơn đối thủ. Điều đó có thể đúng, nhưng bóng đá thay đổi rất nhanh".

HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh PSG cần chú ý từng chi tiết và chuẩn bị cho mọi kịch bản, gồm việc bị thủng lưới từ hiệp một. Ông cũng phủ nhận việc PGS sẽ đá tử thủ để bảo toàn lợi thế ở lượt về: "Chúng tôi biết chơi tại Anfield khó thế nào, nhưng đó cũng là động lực. Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình, vượt qua họ và chiến thắng".

Hồng Duy (theo Sky Sports, Daily Mail)