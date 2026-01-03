Slot: 'Liverpool không nên nhìn lên nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh lúc này'

AnhHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đang trải qua giai đoạn đầy thử thách và chưa đủ tầm cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

"Thực tế thì tôi nghĩ chỉ có hai đội", Slot nói ngày 2/1 trong buổi họp báo trước trận gặp Fulham ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về cuộc đua vô địch, ám chỉ Arsenal và Man City. "Aston Villa bám khá sát, nhưng Arsenal đã tạo ra khoảng cách bằng chiến thắng ở vòng 19. Hai đội dẫn đầu đang ở rất xa chúng tôi và Liverpool không nên nhìn vào họ lúc này".

HLV Arne Slot trong trận Liverpool hòa Leeds 0-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 1/1/2025. Ảnh: Shutterstock

Dù đang trải qua chuỗi tám trận bất bại và đã trở lại nhóm dự Champions League sau khi vượt qua giai đoạn tệ nhất trong 71 năm lịch sử CLB, Liverpool vẫn chưa mang lại cảm giác thuyết phục. Hồi giữa tuần, họ để Leeds cầm hòa 0-0 ngay tại Anfield và kém CLB dẫn đầu Arsenal tới 12 điểm.

"Chúng tôi gặp khó khăn xuyên suốt mùa giải", Slot thừa nhận. "Khởi đầu khá tốt về mặt kết quả nhưng các trận đấu đều rất sít sao. Sau đó là giai đoạn vẫn đá chặt chẽ nhưng liên tục thiếu may mắn. Giờ đây chúng tôi bất bại tám trận, nghe thì có vẻ như đội đang thăng hoa, nhưng thực tế không phải vậy. Mỗi trận đấu đều rất căng thẳng và vất vả. Chúng tôi thường chơi tốt hơn đối thủ, nhưng chưa đủ tạo ra khác biệt".

Nhà cầm quân người Hà Lan hy vọng Liverpool sẽ có thời điểm bứt phá, song thừa nhận 19 vòng đầu tiên chỉ là chuỗi trận giằng co, lúc may mắn, lúc không. "Cho đến lúc này, mùa giải của Liverpool là một cuộc chiến liên tục", ông bày tỏ.

Trận hòa Leeds cũng là lần đầu tiên Liverpool hòa không bàn thắng sau 84 trận dưới thời Slot. Ông cho rằng hàng thủ đã cải thiện rõ rệt trong chuỗi trận bất bại - bắt đầu từ thời điểm Mohamed Salah bị loại khỏi đội hình trong trận gặp West Ham - nhưng đội bóng vẫn thiếu sự cân bằng ở mặt trận tấn công.

"Rõ ràng, chúng tôi hầu như không còn để đối thủ tạo ra cơ hội", Slot phân tích. "Nhưng cũng rõ ràng không kém là chúng tôi gặp khó trong việc tạo ra đủ cơ hội so với lượng kiểm soát bóng. Điều này không mới trong mùa giải này. Các cầu thủ vẫn cố gắng, đưa bóng ra biên, xâm nhập trung lộ, di chuyển không bóng, làm mọi thứ cần làm. Nhưng đôi khi bạn cần một khoảnh khắc kỳ diệu hay một tình huống cố định để tạo khác biệt. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ trông đẹp hơn, nhưng cho đến nay đây chưa phải là mùa giải của chúng tôi."

Hồng Duy (theo The Guardian)