Liverpool lần đầu hòa 0-0 dưới thời Slot

AnhSau 84 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, Liverpool lần đầu hòa không bàn thắng, khi tiếp Leeds ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Trước vòng, Liverpool bất bại 7 trận liên tiếp, còn Leeds năm vòng liền không thua ở Ngoại hạng Anh. Hai chuỗi trận bất bại vẫn được duy trì tại Anfield, nhưng chỉ một đội cảm thấy hài lòng với điều đó. Leeds đã thành công trong việc bóp nghẹt hàng công Liverpool suốt cả trận, buộc chủ nhà nhận trận hòa không bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Arne Slot.

HLV Slot (đen) khẩn trương đưa bóng cho Robertson, ở trận gặp Leeds, trên sân Anfield, Liverpool hôm 1/1. Ảnh: Reuters

Kết quả nhạt nhòa phần lớn đến từ sự áp đảo nơi hàng phòng ngự của bộ đôi xuất sắc Jaka Bijol và Pascal Struijk bên phía đội khách. Trong hơn 90 phút, đội chủ nhà bất lực trong việc phá vỡ khối phòng ngự chặt chẽ của Leeds. Liverpool chỉ tạo ra được vài cơ hội nửa vời. Những tiếng la ó lác đác vang lên trên khán đài Anfield khi tiếng còi mãn cuộc khép lại một màn trình diễn nặng nề, thiếu sức sống.

Ngay cả ở những phút cuối, Liverpool vẫn thiếu ý tưởng trước khối phòng ngự thấp của Leeds, thiếu sự khẩn trương và không có cấu trúc tấn công rõ ràng. "Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa nếu không tạo ra được nhiều cơ hội," HLV Arne Slot thừa nhận sau trận đấu Liverpool cầm bóng tới 70% thời lượng.

Bên kia chiến tuyến, HLV Daniel Farke gây bất ngờ khi để Dominic Calvert-Lewin ngồi ngoài ở đội hình xuất phát. Tiền đạo Anh ghi bảy bàn trong sáu trận gần nhất, nhưng Leeds không muốn mạo hiểm với chấn thương của anh. Calvert-Lewin đưa được bóng vào lưới ngay sau khi vào sân muộn trong hiệp hai, nhưng màn ăn mừng của anh bị dập tắt bởi quyết định thổi việt vị chính xác của trọng tài.

Liverpool từng gặp khó khi Farke chuyển sang sơ đồ 4-3-3 trong trận hòa 3-3 cách đây 20 ngày tại Elland Road. Tại Anfield, ưu tiên của Leeds là phòng ngự với hệ thống 3-5-2. Ngoại trừ vài lần tiếp cận khung thành của Hugo Ekitike, đội khách đã làm tốt nhiệm vụ.

Liverpool kiểm soát bóng vượt trội với Jeremie Frimpong nổi bật bên hành lang phải, nhưng các cơ hội rõ ràng vẫn rất hạn chế. Tình huống đáng chú ý đến từ chính Frimpong, với pha nửa chuyền nửa sút vào cột xa ở cuối hiệp một, nhưng Ekitike lại đánh đầu nối trúng đầu thủ môn Lucas Perri. Ở một tình huống khác, Ekitike bứt tốc vượt qua Bijol, chuyền ngang cho Florian Wirtz, nhưng cú dứt điểm bị James Justin chặn lại.

Ekitike (đỏ) đi bóng trong sự truy cản của các hậu vệ Leeds. Ảnh: Reuters

Cơ hội rõ ràng nhất của Leeds đến từ một sai lầm của Alisson. Thủ thành Liverpool phát bóng thẳng vào chân Ethan Ampadu, để tiền vệ đánh chặn này sút một chạm đưa bóng trở lại chính giữa khung thành. Thủ môn Brazil kịp thời sửa sai để cứu thua. Niềm an ủi hiếm hoi cho Alisson, và cũng là điểm sáng ít ỏi của Liverpool, là trận giữ sạch lưới thứ 100 của anh tại Ngoại hạng Anh cho CLB. Alisson trở thành thủ môn thứ năm trong lịch sử Liverpool đạt cột mốc này, sau Ray Clemence, Bruce Grobbelaar, Pepe Reina và Elisha Scott.

Sang hiệp hai, trận đấu dần trở nên vụn vặt, thiếu chất lượng và ít tình huống đáng chú ý. Dominik Szoboszlai thử vận may từ xa buộc Perri phải cản phá. Thủ môn này đẩy bóng ra và Ampadu để bóng chạm tay khi cố gắng phá bóng, mang về cho Liverpool một quả phạt ở cự ly 19 m. Cú sút yếu ớt của Wirtz đưa bóng thẳng vào hàng rào Leeds, phần nào khái quát toàn bộ trận đấu.

Slot thay ba người ở phút 66 nhằm tăng tốc cho lối chơi của Liverpool. Ít phút sau, Virgil van Dijk suýt đánh dấu kỷ niệm tám năm ký hợp đồng chính thức với Liverpool bằng bàn thắng mở tỷ số từ quả phạt góc của Szoboszlai. Cú đánh đầu chuẩn mực của anh đi sượt cột dọc khung thành Perri. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu.

Sau trận hòa nhạt, Liverpool vẫn ở trong top 4 với 33 điểm, nhưng đã cách đỉnh bảng Arsenal tới 15 điểm. Leeds thì tạo khoảng cách 7 điểm với nhóm cầm đèn đỏ. Ba trong bốn trận Ngoại hạng Anh năm mới có kết quả 0-0, khi Man City cũng bị Sunderland cầm chân, còn Brentford chia điểm với Tottenham trong những trận cầu không bàn thắng.

Vy Anh