Slot: 'Liverpool không nên lãng mạn hóa chức vô địch'

AnhHLV Arne Slot cảnh báo Liverpool được ảo tưởng về chức vô địch mùa 2024-2025, trước thềm đại chiến với Arsenal ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi không vô địch theo cách Man City từng làm trong nhiều năm, luôn dẫn 4-0 ngay trong hiệp một", Slot nói trong buổi họp báo trước trận tại Anfield. "Liverpool đã phải chiến đấu rất vất vả để đăng quang. Vì thế, chúng tôi cần cải thiện. Cải thiện so với chính mình mùa trước, và cải thiện bởi các đối thủ đã mạnh hơn".

HLV Arne Slot chỉ đạo trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân St. James' Park, Anh ngày 25/8/2025. Ảnh: Reuters

Mùa 2024-2025, Liverpool đăng quang sớm bốn vòng và bỏ xa Á quân Arsenal tới 10 điểm. Nhưng Slot cho rằng Liverpool trải qua hành trình khó khăn, thường chỉ thắng cách biệt một bàn và phải chiến đấu đến cuối trận. Nhà cầm quân người Hà Lan xem trận thắng 6-3 trên sân Tottenham hay 5-0 trên sân West Ham là những ngoại lệ.

"Khi vô địch, mọi người thường chỉ nhớ lại những pha tấn công đẹp mắt, những chiến thắng đậm", ông nói. "Nhưng sự thật là chúng tôi đã phải chật vật rất nhiều. Việc lãng mạn hóa mùa trước, điều mà đôi khi chúng tôi cũng mắc phải ngay trong nội bộ, là không chính xác. Mùa trước, hầu như trận nào cũng là một cuộc chiến".

Liverpool đã chi hơn 400 triệu USD để tăng cường lực lượng, gồm việc tuyển mộ tiền vệ công Florian Wirtz với tổng phí 170 triệu USD từ Leverkusen và tiền đạo Hugo Ekitike với 106 triệu USD. Chủ sân Anfield có thể chưa dừng lại, khi đang nhắm tiền đạo Alexander Isak (Newcastle) và trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace).

Trong đó, Liverpool sáng cửa mua Isak, sau khi Newcastle tuyển mộ được trung phong thay thế, là Nick Woltemade từ Stuttgart với tổng phí 105 triệu USD. Theo kênh ESPN, ngày 30/8, Liverpool và Newcastle đã thống nhất mức phí 130 triệu bảng (175 triệu USD) cho tiền đạo người Thụy Điển.

Khi được hỏi về những tin đồn này, Slot khẳng định Liverpool sẽ luôn nỗ lực để tăng cường lực lượng. "Như thường lệ, chúng tôi luôn cố gắng mang về những cầu thủ có thể giúp ích", HLV 46 tuổi nói. "Sau hai trận đầu mùa, không có lý do gì để phàn nàn rằng chúng tôi cần thêm người. Nhưng nếu có thể tăng cường thì chúng tôi sẽ làm, miễn là mức giá và cầu thủ đều phù hợp. Chỉ còn bốn ngày nữa, nên hãy chờ xem liệu có điều gì xảy ra".

Slot cũng phủ nhận trận Liverpool gặp Arsenal hôm nay có thể sớm ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. "Bạn sẽ chơi tốt hơn khi mùa giải trôi qua", ông nói. "Tôi sẽ ngạc nhiên nếu mùa này có đội đạt kỷ lục điểm số và vượt mốc 100, bởi giải đấu ngày càng cạnh tranh. Nghĩa là vẫn có thể mất vài điểm mà vẫn đua vô địch. Nhưng dĩ nhiên, tốt nhất là không để mất điểm".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)