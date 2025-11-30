Slot: 'Liverpool không đủ 5 hậu vệ'

AnhDù bỏ ra hơn 500 triệu USD cho kỳ chuyển nhượng hè, HLV Arne Slot cho biết chiều sâu đội hình của Liverpool còn hạn chế, nhất là hàng thủ.

Trận thua PSV 1-4 ở lượt năm Champions League ngay tại Anfield hồi giữa tuần là thất bại thứ chín trong 12 trận gần nhất của Liverpool - chuỗi thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1954. Đội bóng thành phố cảng cũng trải qua ba trận thua liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên - điều chưa từng xảy ra từ năm 1953.

Phong độ tệ hại này khiến chiếc ghế của Slot trở nên lung lay. Để khắc phục tình hình, người hâm mộ và giờ chuyên gia kêu gọi ông loại bỏ các trụ cột sa sút như Ibrahima Konate hay Mohamed Salah, đi kèm đề nghị thay đổi mạnh mẽ cách vận hành đội bóng.

HLV Slot (trái) chỉ đạo Virgil van Dijk trong trận Liverpool thắng Burnley 1-0 trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: PA Wire

Tuy nhiên, Slot bác bỏ phương án đại phẫu, nhấn mạnh rằng đội bóng hiện không đủ nhân sự để chuyển đổi chiến thuật. "Nếu ai đó muốn chúng tôi đá với năm hậu vệ, thì điều đó là bất khả thi. Tôi thậm chí không có đủ năm hậu vệ", ông nói trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, hệ thống bốn hậu vệ mà Liverpool đang vận hành là phù hợp nhất với các cầu thủ, và họ cũng đã quen với cách chơi này gần như suốt sự nghiệp.

Mùa này, Liverpool có những hậu vệ là Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Andy Robertson và Jeremie Frimpong. Trong số này, Bradley, Leoni và Frimpong đang chấn thương. Việc thiếu nhân sự ở hàng thủ khiến Dominik Szoboszlai, cầu thủ sở trường đá tiền vệ, nhiều lần bị kéo về đá hậu vệ phải từ đầu mùa.

Theo Slot, việc liên tục phải xoay tua đội hình do chấn thương đã khiến lối chơi thiếu ổn định. Bên cạnh đó là mật độ thi đấu. "Chúng tôi hầu như không có thời gian tập luyện khi phải đá bảy trận trong 22 ngày", ông nói thêm.

Dù vậy, HLV 47 tuổi vẫn tin rằng chất lượng đội hình đủ để giúp Liverpool vượt qua giai đoạn tăm tối. Ông cho rằng trường hợp của Man City mùa trước - từng chỉ thắng một trong 13 trận rồi trở lại mạnh mẽ - là minh chứng rõ ràng. "Có nhiều lý do lý giải chuỗi trận kém của chúng tôi, nhưng không lý do nào đủ để bao biện cho kết quả", Slot thừa nhận. "Man City cũng vượt qua giai đoạn tương tự vì họ có chất lượng. Chúng tôi cũng vậy. Điều quan trọng là cả đội, và bản thân tôi, phải tìm cách khai thác tối đa năng lực của các cầu thủ để đưa đội bóng trở lại".

Slot cũng tiết lộ ông nhận được nhiều sự động viên hơn thường lệ từ cha mình, Arend Slot, sau khi thua 9 ở 12 trận gần nhất. "Ông ấy từng rất nghiêm khắc, nhất là mùa trước khi chúng tôi vô địch", Slot chia sẻ. "Nhưng giờ thì khác. Là một người cha, ông hiểu những khó khăn tôi đang trải qua và luôn cố gắng ủng hộ thay vì gây thêm áp lực".

Hồng Duy (theo The Guardian)