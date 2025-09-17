Slot: 'Liverpool đáng được khen vì có thể mạnh tay mua sắm'

AnhHLV Arne Slot khẳng định việc Liverpool hơn 600 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 là hợp lý, bởi CLB cũng thu nhiều tiền từ bán cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh chiến lược trẻ hóa đội hình.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Atletico ở lượt đầu Champions League, Slot lại bị chất vấn về kỳ chuyển nhượng kỷ lục. Hè 2025, chủ sân Anfield chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

Alexander Isak (trái) và Mohamed Salah trong buổi tập của Liverpool ngày 16/9. Ảnh: Reuters

Slot tỏ rõ sự khó chịu khi cho rằng nhiều chuyên gia "thiên vị các CLB khác" và cố tình bỏ qua thực tế rằng Liverpool cũng đã thu về gần 300 triệu USD từ việc bán cầu thủ.

"Người ta chỉ nhắc đi nhắc lại 450 triệu bảng, 450 triệu bảng! Nhưng họ quên rằng chúng tôi cũng đã bán cầu thủ gần 300 triệu bảng. Nếu muốn tăng cường sức mạnh đội hình, hiển nhiên phải chi như vậy", nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh.

Theo Slot, Liverpool có thể mua sắm mạnh tay hè này nhờ làm ăn tốt trong nhiều năm và không vi phạm Quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR), vốn khiến nhiều CLB khác bị hạn chế. HLV 47 tuổi nhấn mạnh đây là hướng đi chiến lược và đáng được khen ngợi, thay vì bị chỉ trích, đồng thời nhắc đến việc các tân binh đều dưới 25 tuổi.

"Một số CLB thích mua cầu thủ 27 tuổi vì họ sẵn sàng ngay lập tức. Chúng tôi chọn những cầu thủ 21, 22 tuổi và cũng đã sẵn sàng. Đó là sự đầu tư cho tương lai", Slot bày tỏ.

Isak chưa ra sân ở cấp CLB từ đầu mùa và mới chỉ có 18 phút thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển ở đợt tập trung gần nhất. Tân binh người Thụy Điển cũng không được đăng ký trận thắng Burnley 1-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Slot xác nhận Isak sẽ góp mặt trong danh sách đăng ký gặp Atletico, nhưng chắc chắn không thể chơi trọn 90 phút. "Điều quan trọng nhất với Isak là lấy lại thể trạng sung mãn để đá đủ 90 phút, rồi tiến tới chơi ba trận mỗi tuần", ông nói. "Cậu ấy chắc chắn sẽ ghi bàn, tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng trước hết cần đạt được thể lực tốt nhất".

Đội trưởng Virgil van Dijk cũng dành nhiều lời khen cho tân binh Isak trong buổi họp báo. "Ấn tượng đầu tiên rất tốt, cậu ấy khát khao, và chất lượng thì đã thấy rõ ngay từ buổi tập đầu tiên", trung vệ Hà Lan cho biết. "Chúng tôi đã trò chuyện nhiều, kể cả trong đợt tập trung đội tuyển. Điều quan trọng là giúp Isak nhanh chóng bắt nhịp với lối chơi, cách pressing, tình huống cố định và tuần qua đã diễn ra suôn sẻ. Giờ hãy chờ xem cậu ấy thể hiện ra sao".

Van Dijk còn so sánh Isak với Hugo Ekitike - tân binh đình đám khác của Liverpool đã ghi ba bàn sau năm trận. "Isak là mẫu tiền đạo toàn diện, dứt điểm bằng đầu, chân trái, góc cao đều rất tốt. Nhưng bạn cũng có thể nói điều tương tự về Ekitike. Họ có lối chơi hơi khác, nhưng đều mạnh mẽ, tốc độ và biết kết nối. Thật may mắn khi giờ cả hai đều ở cùng chiến tuyến với tôi", cầu thủ 34 tuổi nói.

Hồng Duy (theo BBC)