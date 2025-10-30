Slot: 'Làm HLV là phải chọn giữa đội hình và kết quả'

AnhHLV Arne Slot bảo vệ quyết định xoay vòng đội hình nhưng thừa nhận Liverpool đang ở dưới tiêu chuẩn, sau khi thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn.

Trên sân Anfield tối 29/10, Slot không đăng ký hàng loạt ngôi sao như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexander Isak, Hugo Ekitike hay Ibrahima Konate. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, trong đó có 9 cầu thủ vừa góp mặt ở trận thắng đội U21 Everton cuối tuần trước.

Hệ quả, Liverpool thảm bại 0-3 và bị loại ở Cup Liên đoàn. Đây là lần đầu tiên họ thua một trận cúp quốc nội tại Anfield với cách biệt ba bàn mà không ghi được bàn nào, kể từ trận thua Bolton cũng với tỷ số tương tự tại Cup FA hồi tháng 2/1934.

Kể từ ngày 27/9, Liverpool đã thua sáu trong bảy trận gần nhất. Không đội nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu thua nhiều trận như vậy trên mọi đấu trường cùng kỳ. Đội bóng của Slot cũng không thể giữ sạch lưới 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

HLV Arne Slot chỉ đạo trong trận Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 29/10. Ảnh: Offside

Trước những chỉ trích vì cách sắp xếp đội hình xuất phát, Slot khẳng định không còn lựa chọn nào khác khi chỉ có trong tay khoảng 15-16 cầu thủ ở đội một. "Mọi người có thể nói bất kỳ điều gì, nhưng với lực lượng hiện tại, đây là quyết định của tôi", ông nói sau trận. "Liverpool không quen thua năm trong sáu hay sáu trong bảy trận, nhưng đó là thực tế và chúng tôi phải đối mặt".

Theo Slot, nguyên nhân chính khiến ông phải xoay vòng đội hình là lịch thi đấu dày đặc và nỗi lo chấn thương. Liverpool sẽ lần lượt gặp Aston Villa, Real Madrid và Man City trong tám ngày tới - chuỗi trận có thể định hình cả mùa giải.

"Chúng tôi không có đội hình dày như mọi người nghĩ, khoảng 20 cầu thủ, trong đó có bốn ca chấn thương", Slot giải thích tiếp. "Ví dụ, tôi chỉ có một hậu vệ phải là Conor Bradley. Mỗi lần cậu ấy đá hai trận trong ba ngày, đều bị căng cơ hoặc phải nghỉ. Tôi không thể mạo hiểm khi tuần tới có những trận quan trọng như vậy. Nếu hôm nay tôi dùng Van Dijk hay Konate mà họ chấn thương, mọi người sẽ bảo tôi ngu ngốc. Nhưng nếu để họ nghỉ, tôi lại bị nói là đánh bạc với kết quả. Làm HLV là phải chọn giữa hai rủi ro đó".

Về việc chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất, Slot thừa nhận vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở thể lực. "Chúng tôi không đạt chuẩn của Liverpool, về cường độ, tính tổ chức và sự ổn định", HLV 47 tuổi bày tỏ. "Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi tin rằng khi các trụ cột trở lại, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi vẫn phải chơi theo cách của mình, chứ không chỉ phòng ngự và chờ cơ hội".

Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Jamie Redknapp chỉ trích Slot lựa chọn sai đội hình và tự làm khó mình. "Bạn không thể đưa ra mười thay đổi so với trận gặp Brentford và mong hạ được một đội như Crystal Palace", ông nhấn mạnh. "Điều đó không giúp gì cho các cầu thủ trẻ. Slot đã mắc sai lầm hôm nay".

Khẳng định Slot đang chịu sức ép lớn, Redknapp tin rằng ban huấn luyện và cầu thủ Liverpool phải đoàn kết như khi họ từng vô địch Ngoại hạng Anh. "Slot đã làm phi thường từ khi đến đây. Nhưng đây là cái giá của vị thế ấy, sau đỉnh cao là những đòi hỏi khắc nghiệt hơn", cựu danh thủ người Anh nói thêm.

Hồng Duy (theo Sky Sports)