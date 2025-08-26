Slot không xem được bàn thắng của Liverpool

Do vào sân muộn một phút, HLV Arne Slot lỡ bàn thắng của tiền đạo Hugo Ekitike cho Liverpool đầu hiệp hai trận thắng Newcastle.

Phút đầu hiệp hai, Ekitike đặt lòng từ cự ly khoảng 15 m, đưa bóng về góc thấp bên trái để nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Trong lúc ban huấn luyện đội khách ôm nhau mừng, HLV Slot chạy từ trong đường hầm ra, thở hổn hển và tỏ vẻ ngơ ngác xen lẫn hồi hộp. Sau đó, ông dường như hỏi các trợ lý rằng: "Chuyện gì vừa xảy ra thế?".

Khoảnh khắc Slot lỡ bàn thắng của Ekitike.

Sau đó, máy quay chiếu đến ban huấn luyện Newcastle thẫn thờ. Bởi khi đó, chủ nhà đã bị dẫn hai bàn và phải chơi thiếu người do Anthony Gordon nhận thẻ đỏ cuối hiệp một. Newcastle chơi quật khởi để gỡ hòa 2-2, nhưng thua phút cuối từ bàn thắng của tiền đạo 16 tuổi Rio Ngumoha.

Khoảnh khắc của Slot gây chú ý trên mạng xã hội sau trận đấu, thu hút hàng trăm lượt bình luận trên Reddit. Tài khoản tmarc5 bình luận: "Có lẽ Slot tranh thủ đi vệ sinh trong giờ giải lao".

Tài khoản MrAchilles phản hồi: "Tưởng tượng khi chúng ta đang đi vệ sinh trong quán bar, rồi nghe thấy cả quán hô lên có bàn thắng".

Tài khoản vadapaav thì viết: "Slot giống tôi thời đại học. Khi thấy các bạn học cười đùa với nhau vui vẻ, tôi thường đến hỏi chuyện gì xảy ra, với nụ cười gượng".

Trong lúc Slot chạy ra, cũng có một cầu thủ Liverpool đi theo phía sau. Vì thế, không loại trừ khả năng ông mải nói chuyện với cầu thủ này nên lỡ phút đầu hiệp hai.

Slot 46 tuổi, được coi là HLV hài hước và thẳng thắn trong các buổi họp báo. Ông không ngần ngại nói đùa vui với phóng viên. Nhưng trong họp báo sau trận, không ai hỏi ông về tình huống hy hữu này.

Liverpool giữ mạch toàn thắng, sau trận đấu trên sân St James Park. Họ cùng Arsenal và Tottenham đã giành sáu điểm tuyệt đối từ hai vòng đầu. 17 đội còn lại đều đã rơi điểm ít nhất một trận. Có hai đội chưa kiếm điểm nào sau vòng hai, là West Ham và Wolverhampton.

Hoàng An