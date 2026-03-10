Slot không ngán bầu không khí 'thù địch' ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ KỳHLV Arne Slot tự tin Liverpool sẵn sàng đương đầu bầu không khí cuồng nhiệt khi tái đấu Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trận đấu diễn ra tại sân Rams Park - nơi Liverpool từng thua 0-1 ở giai đoạn vòng bảng hồi tháng 9. Theo Slot, lần tái đấu này khó khăn hơn khi Galatasaray đang thi đấu thăng hoa và lần đầu góp mặt ở vòng 1/8 Champions League kể từ năm 2014.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vừa gây ấn tượng mạnh khi loại Juventus ở vòng play-off. Chiến thắng 5-2 trên sân nhà ở lượt đi giúp họ tạo lợi thế lớn, trước khi hoàn tất chiến thắng chung cuộc 7-5.

HLV Arne Slot cùng Liverpool lên chuyến bay sang Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho trận gặp Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 9/3. Ảnh: Liverpool FC

Slot thừa nhận Liverpool sẽ phải đối mặt với sức ép không chỉ trên sân mà còn từ khán đài. "Các CĐV ở đây thật sự rất ấn tượng. Chúng tôi đã cảm nhận rõ điều đó khi thi đấu tại đây", ông nói hôm 9/3 trong buổi họp báo trước trận. "Điểm tích cực là chúng tôi đã trải nghiệm điều đó một lần. Tuy nhiên, với các cầu thủ Galatasaray thì đó là điều quen thuộc mỗi trận sân nhà".

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết bầu không khí thù địch và âm thanh la ó từ khán đài là trải nghiệm đặc biệt với Liverpool. Theo Slot, Liverpool không chỉ đối đầu với khán giả mà còn với 11 cầu thủ rất giỏi cùng một HLV xuất sắc của Galatasaray. "Khi bạn cầm bóng, tiếng huýt sáo vang lên cực lớn. Điều đó mới mẻ với tôi và thậm chí cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm của Liverpool", ông bày tỏ.

Trận đấu tại sân Rams Park hôm nay cũng đánh dấu cột mốc 100 trận của Slot trên cương vị HLV Liverpool. Nếu thắng, ông có thể vượt kỷ lục số trận thắng trong 100 trận đầu dẫn dắt CLB của huyền thoại Kenny Dalglish (62).

Slot cho biết ông tự hào khi cán mốc 100 trận dẫn dắt Liverpool ở vòng 1/8 Champions League, nhưng nhấn mạnh thành công của đội bóng phụ thuộc vào các cầu thủ. "HLV không phải nhân vật chính. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị tốt nhất, còn các cầu thủ phải thể hiện trên sân", HLV 47 tuổi cho biết.

Cùng góp mặt buổi họp báo, Alexis Mac Allister dự báo Liverpool sẽ trải qua một trận đấu nhiều va chạm. Nhà vô địch World Cup 2022 cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của anh ở tuyến giữa Galatasaray có thể là Lucas Torreira, tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 2018-2022. "Nếu phải chọn một người, tôi nghĩ đó là Torreira, một phần vì anh ấy là người Uruguay và chúng tôi đều biết các cầu thủ Nam Mỹ thi đấu quyết liệt thế nào", Mac Allister nói. "Anh ấy rất mạnh mẽ, đồng thời cũng rất giỏi khi cầm bóng, nên tôi chờ đợi những pha tranh chấp thú vị với anh ấy".

Tiền vệ người Argentina cũng khẳng định mục tiêu lớn của Liverpool mùa này là chinh phục Champions League. Sau khi vô địch World Cup và Ngoại hạng Anh, Mac Allister coi danh hiệu châu Âu là giấc mơ tiếp theo. "Đó chắc chắn là giấc mơ của tôi lúc này. Đây là năm có World Cup nên tại sao không nghĩ tới việc vô địch thêm lần nữa, nhưng Champions League vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mùa giải", anh nhấn mạnh. "Tôi nghĩ chúng tôi có đội hình đủ khả năng tiến xa và vô địch. Nhưng chúng tôi phải thể hiện điều đó trên sân, và tôi tin trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn".

Hồng Duy (theo ESPN, Liverpoolfc.com)