Skoda Kushaq bản nâng cấp 2026 lộ diện

Ấn ĐộMẫu gầm cao cỡ B phiên bản 2026 nâng cấp trang bị, bổ sung tính năng, động cơ giữ nguyên, bán trong nửa đầu 2026.

Hãng xe CH Czech Skoda giới thiệu bản nâng cấp giữa chu kỳ cho Kushaq ở thị trường Ấn Độ. Ở phiên bản 2026, Kushaq bổ sung tiện nghi, thêm trang bị và cập nhật giao diện kỹ thuật số mới, trong khi động cơ giữ nguyên.

So với bản cũ, Kushaq 2026 bổ sung chức năng massage cho hàng ghế sau ở hai bản cao (Prestige và Monte Carlo) lần đầu tiên trong phân khúc. Hộp số nâng cấp từ 6AT lên 8AT. Bản cao nhất có cửa sổ trời toàn cảnh. Bản Monte Carlo giờ chỉ còn lựa chọn hộp số tự động và phân biệt với các bản khác bằng bộ kẹp phanh màu đỏ thể thao, vành hợp kim thiết kế mới.

Các trang bị tiêu chuẩn của Kushaq 2026 như cửa sổ trời chỉnh điện, đèn pha LED, vành hợp kim, sấy kính sau, điều hòa tự động, cảm biến gạt mưa, gương hậu chống chói tự động. Các trang bị an toàn và tiện ích như xi-nhan sau kiểu tuần tự, cảm biến áp suất lốp.

Nội thất Kushaq phiên bản mới nâng cấp chất liệu bọc ghế, trang trí phong cách mới, hệ thống đèn viền cải tiến. Các bản cao trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, trong khi hai bản thấp Signature và Sportline lần đầu lắp màn 8 inch. Hệ thống thông tin giải trí nâng cấp, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hỗ trợ ứng dụng Skoda bởi Google Automotive AI điều khiển bằng giọng nói.

Kushaq 2026 tiếp tục sử dụng hai bản động cơ xăng tăng áp. Động cơ 1,5 lít TSI công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Động cơ 1.0 TSI công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, tùy chọn 6MT hoặc 8AT.

Theo kế hoạch, Skoda Kushaq phiên bản mới bán ra trong nửa đầu 2026, đầu tiên tại thị trường Ấn Độ, sau đó đến các quốc gia khác.

Kushaq nằm ở phân khúc CUV cỡ B, nơi có các đối thủ đáng gờm như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V.

Minh Vũ