Skin Zone đầu tư giải pháp Profhilo Structura

Skin Zone đầu tư Profhilo Structura từ Neoasia, giúp chị em tiếp cận giải pháp khắc phục vùng da lõm, phục hồi độ săn chắc, đều màu da.

Lễ chuyển giao giải pháp mới diễn ra tại TP HCM hồi tháng 7. Bà Trang Đoàn - Giám đốc chuyên môn Skin Zone - cho biết: "Profhilo Structura mở ra hướng đi mới trong chống lão hóa gồm: cải thiện tình trạng suy giảm các sợi đàn hồi, collagen, lớp mỡ nông, sâu, làm đầy và khắc phục vùng da chảy xệ, lõm hóp, từ đó phục hồi đường nét tự nhiên và ngừa lão hóa từ gốc".

Bác sĩ Trang Đoàn (trái) - Giám đốc chuyên môn Skin Zone và bà Glynise Peh - CEO Neoasia tại buổi chuyển giao Profhilo Structura. Ảnh: Skin Zone

Trước đó, bà Trang cùng đội ngũ dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ và đánh giá cao Profhilo Structura bởi xuất xứ châu Âu, trải qua nhiều nghiên cứu chuyên sâu về tác dụng cải thiện lão hóa, đạt tỷ lệ hài lòng tới 92% sau liệu trình liệu.

"Ngay khi Profhilo Structura được phân phối chính hãng tại Việt Nam, chúng tôi quyết định đưa sản phẩm này vào danh mục dịch vụ, giúp mọi người tiếp cận các giải pháp thẩm mỹ mới nhất", bà Trang lý giải.

Đội ngũ Skin Zone chụp ảnh lưu niệm cùng TS.BS Tateo Antonello (thứ hai từ trái qua) - chuyên gia đào tạo toàn cầu của IBSA, đại diện hãng IBSA (ngoài cùng bên trái) và Neoasia. Ảnh: Skin Zone

Profhilo Structura hướng đến phục hồi thể tích vùng trên gương mặt bị mất đi do quá trình lão hóa, thay vì chỉ tác động lên bề mặt da. Dịch vụ thích hợp với người trưởng thành ở cả nam và nữ.

"Nhiều trường hợp bị lõm, hóp mặt do mất mỡ dưới da, lão hóa các vùng thái dương, mắt, má lẫn tình trạng da mỏng, nếp nhăn và thiếu sức sống... cải thiện diện mạo nhờ phiên bản Structura", đại diện Skin Zone cho hay.

Liệu trình chống lão hóa với Profhilo Strutura. Ảnh: Skin Zone

Tại Skin Zone, chị em được thăm khám, tư vấn trực tiếp bởi bác sĩ chuyên môn, lên phác đồ cá nhân hóa dựa trên mức độ lão hóa, độ tuổi, thói quen sinh hoạt lẫn yếu tố đi kèm.

Đông Vệ