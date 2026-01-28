Siu Black chạy thận

Gia LaiCa sĩ Siu Black cho biết nhập viện chạy thận vì sức khỏe suy yếu.

Siu Black thông báo không thể góp mặt trong đêm nhạc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 29/1 như dự kiến vì vấn đề sức khỏe. Ca sĩ xin lỗi ban tổ chức, khán giả đã thông cảm và luôn yêu thương chị.

"Họa mi núi rừng" cho biết chạy thận theo chỉ định của bác sĩ, một tuần hai lần trong vòng tháng, bắt đầu từ ngày 27/1. "Thời gian qua tôi cố gắng nhưng đến nay sức khỏe yếu nhiều và thường xuyên bị mệt. Do không thể cố nữa, tôi quyết định nhập viện", Siu Black nói.

Siu Black đang sống ở Pleiku. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện chị được chồng bên cạnh túc trực chăm sóc. Ca sĩ cho biết không dám nhận show trong dịp Tết vì không biết có hồi phục sớm như mong đợi không. Hiện chị dành thời gian điều trị và nghỉ ngơi, hy vọng thể lực cải thiện hơn để trở lại sân khấu.

Cuối tháng 10/2025, Siu Black nhập viện vì đổ bệnh. Khi đó, bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nơi ca sĩ điều trị, cho biết chị nhập viện với dấu hiệu suy hô hấp, tràn dịch đa màng, suy tim, thiếu máu cục bộ. Ngoài ra, ca sĩ còn có bệnh nền như suy thận mạn, đái tháo đường. Sau vài ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ca sĩ ổn định trở lại.

Siu Black là người dân tộc Ba Na, trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ từng ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is, Rock Việt. Chị cũng tham gia một số bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giọt đắng, Dốc sương mù, Cầu vồng sau mưa, Giải cứu thần chết.

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà. Ngoài đi hát, hiện "Họa mi núi rừng" làm rẫy cà phê, chăn nuôi trang trải cuộc sống.

Siu Black từng có quãng thời gian gắn bó với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng nhưng ly hôn vào năm 2009. Sau đó, ca sĩ làm mẹ đơn thân, chồng cũ có gia đình mới nhưng không hạnh phúc, chia tay. Cả hai quay lại năm 2019, tổ chức lễ cưới tại nhà thờ vào tháng 9/2023 ở quê nhà. Vợ chồng chị có hai con trai Nguyễn Siu Mạnh, Nguyễn Siu Hiếu.

Siu Black hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" Siu Black hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" (Nguyễn Cường) trong video đăng năm 2017. Video: Phương Nam Phim

Hoàng Dung