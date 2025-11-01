Ca sĩ Siu Black xuất viện

Gia LaiCa sĩ Siu Black cho biết hồi phục và xuất viện sau 5 ngày cấp cứu, điều trị bệnh nền, trưa 1/11.

Ca sĩ gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã tận tâm, chuyên nghiệp và chăm sóc chị những ngày qua. Chị nói: "Dù còn mệt trong người, tôi hồi phục nhanh hơn mong đợi".

Sau khi xuất viện, Siu Black trở về nhà tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe khoảng một tháng. Chị dự định trở lại ca hát vào đầu tháng 12 và mong tiếp tục với chuyến lưu diễn ở Australia.

Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nơi ca sĩ điều trị, cho biết ca sĩ nhập viện với dấu hiệu suy hô hấp, tràn dịch đa màng, suy tim, thiếu máu cục bộ. Bên cạnh đó, ca sĩ còn có bệnh nền như suy thận mãn tính, đái tháo đường. Sau nhiều giờ được điều trị tích cực, sức khỏe của ca sĩ dần ổn định.

Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc chuyên môn nơi Siu Black điều trị, chúc mừng ca sĩ xuất viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, ca sĩ được đưa vào nhập viện tại quê nhà Kon Tum (Quảng Ngãi mới) sau khi ngất xỉu tại nhà riêng. Trước khi đổ bệnh, chị vẫn miệt mài đi hát, giao lưu với fan ở các tỉnh thành. Giữa tháng 10, chị đến Quảng Bình, (Quảng Trị mới), Pleiku (Gia Lai) hát giao lưu với fan. Chị cũng tham gia biểu diễn ở các giáo xứ địa phương nơi chị đến. Dịp giỗ tổ sân khấu, chị về TP HCM cúng tổ và thăm nhà mới sửa của đồng nghiệp thân thiết - Phương Thanh. "Lúc cả hai gặp nhau, sức khỏe chị Siu vẫn tốt và khoe mới có thêm cháu nội", Phương Thanh nói.

Theo chồng ca sĩ - ông Đức Hùng, trước khi đổ bệnh, vợ ông vẫn uống thuốc điều trị thấp khớp, tiểu đường mỗi ngày. Nếu không đi hát, ca sĩ ở nhà chơi với cháu, cùng chồng chăm sóc đàn lợn. "Có lẽ vợ tôi đi diễn nhiều, quên uống thuốc, lại suy nghĩ nhiều việc nên sức khỏe giảm sút", ông nói.

Siu Black, 58 tuổi, hiện sống tại Kon Tum. Ảnh: Facebook Siu Black

Siu Black là người dân tộc Ba Na, trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ từng ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is, Rock Việt. Chị cũng tham gia một số bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giọt đắng, Dốc sương mù, Cầu vồng sau mưa, Giải cứu thần chết.

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà. Ngoài đi hát, hiện "Họa mi núi rừng" làm rẫy cà phê, nuôi heo, cá để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Siu Black từng có quãng thời gian gắn bó với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Đức Hùng nhưng ly hôn vào năm 2009. Sau đó, ca sĩ làm mẹ đơn thân, chồng cũ có gia đình mới nhưng không hạnh phúc, chia tay. Cả hai quay lại năm 2019, tổ chức lễ cưới tại nhà thờ vào tháng 9/2023 ở quê nhà. Vợ chồng chị có hai con trai Nguyễn Siu Mạnh, Nguyễn Siu Hiếu.

Siu Black hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" Siu Black hát "Em muốn sống bên anh trọn đời" (Nguyễn Cường). Video: Phương Nam Phim

Trần Hóa - Hoàng Dung