Sinner vào bán kết Paris Masters

PhápTay vợt số hai thế giới thắng dễ Ben Shelton 6-3, 6-3, để lần đầu vào bán kết giải Masters 1000 ở Paris.

Sinner có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu thứ 400 tại ATP Tour, qua đó kéo dài chuỗi thắng trên sân cứng trong nhà lên 24 trận, bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Nếu giành chức vô địch thứ năm trong mùa giải này, đồng thời là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên của năm 2025, tay vợt Italy sẽ trở lại đỉnh bảng ATP vào thứ Hai tới.

"Khi đối đầu với Ben, đôi lúc bạn không thể kiểm soát được trận đấu vì khả năng giao bóng tuyệt vời của cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi đã trả giao bóng rất tốt", Sinner nói, sau khi thắng tới 71% điểm khi trả giao bóng hai. "Từ cuối sân, tôi cũng chơi chắc chắn và tấn công mạnh mẽ, nên tôi rất hài lòng với màn trình diễn hôm nay".

Sinner trong trận gặp Shelton, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 31/10. Ảnh:Reuters

Sinner không mắc lỗi tự đánh hỏng nào với cú trái hai tay sở trường và chỉ có 10 lỗi ở cú thuận tay. Anh tấn công mạnh mẽ khi trả giao bóng hai và phản xạ cực nhanh trước những cú giao bóng uy lực của Shelton.

Ở set đầu, khi dẫn 5-3, Sinner có ba set-point và tận dụng cơ hội thứ hai, khi anh hóa giải cú giao bóng thẳng vào người của Shelton, di chuyển sang trái để cứu bóng và đáp trả bằng cú trái tay ghi điểm, khép lại set đấu sau 34 phút.

Sinner có chút chững lại ở set hai khi bị Shelton bẻ game trắng ở tỉ số 3-1 sau cú passing thuận tay xoáy cong tuyệt đẹp của đối thủ. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi nhanh chóng lấy lại thế trận và kết thúc trận đấu chỉ sau 69 phút. Shelton mạo hiểm với cú giao bóng hai tốc độ 190 km/h khi phải cứu break-point ở tỷ số 3-4, nhưng mắc lỗi kép, giúp Sinner có cơ hội giao bóng kết thúc trận đấu.

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là hạt giống số 3 Alexander Zverev, người cứu hai match point để ngược dòng đánh bại Daniil Medvedev 2-6, 6-3, 7-6(5). Thành tích đối đầu giữa hai tay vợt hiện đang là 4-4, trong đó có chiến thắng gần nhất của Sinner ở trận chung kết Vienna tuần trước.

Với thắng lợi trước Shelton, Sinner trở thành tay vợt nam Italy đầu tiên đạt mốc 43 lần vào bán kết ở cấp độ ATP Tour, vượt qua Fabio Fognini và Adriano Panatta, đồng thời cũng là người Italy đầu tiên lọt vào bán kết Paris Masters. Trước giải năm nay, Sinner chỉ thắng một trận trong ba lần tham dự trước đó.

Kể từ khi để thua Shelton trong lần gặp đầu tiên cách đây hai năm ở Thượng Hải, Sinner đã thắng liền 7 trận trước tay vợt Mỹ này. Tính rộng hơn, anh đang có chuỗi 22 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt Mỹ và 14 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt thuận tay trái.

Vy Anh