Shelton đoạt Masters 1000 tại Canada

CanadaBen Shelton trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất sau hai thập kỷ đoạt Masters 1000, sau khi đánh bại Karen Khachanov 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3) tối 7/8.

Shelton sẽ lên vị trí thứ sáu thế giới, cao nhất từ đầu sự nghiệp, khi bảng điểm cập nhật tuần tới. Kể từ Andy Roddick ở Miami năm 2004, Mỹ chưa có tay vợt nào đoạt Masters 1000 ở tuổi 22. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm, xứ cờ hoa có hai tay vợt nam trong top 6 thế giới, khi Taylor Fritz đang giữ vị trí thứ tư.

Shelton mừng danh hiệu Masters 1000 tại Toronto, Canada tối 7/8. Ảnh: Reuters

Fritz là bại tướng của Shelton ở bán kết. Nhưng so với trận đấu gặp đàn anh đồng hương, Shelton gặp khó khăn hơn nhiều khi đấu Khachanov. Anh bị dẫn 0-40 khi cầm giao bóng kết thúc set hai, rồi cứu liên tiếp bốn break-point để thắng ngược và đưa trận đấu tới set ba. Trước đó, Shelton thua loạt tie-break set đầu, dù có lúc dẫn 5-3 và cầm giao bóng.

Cả Shelton và Khachanov đều giao tốt trận này, với tỷ lệ ghi điểm từ bóng một trên 72%. Tay vợt Mỹ trội hơn khi có 16 cú ace với vận tốc trung bình bóng một 202 km/h. Đây cũng là vũ khí giúp Shelton tạo khác biệt trong loạt tie-break set ba, set đấu mà không ai có break-point. Anh vượt lên dẫn 5-2 và giữ vững lợi thế để thắng 7-3, dù Khachanov cố gắng cứu được hai match-point.

"Con đường tới danh hiệu quá dài với tôi", Shelton phát biểu sau khi đăng quang. "Phong độ đỉnh cao đã tới đúng lúc tôi cần nó nhất. Tôi đã xuất sắc và kiên trì, những phẩm chất mà tôi muốn thấy nhiều hơn ở bản thân".

Rogers Cup là danh hiệu thứ ba của Shelton trên ATP Tour, sau các chức vô địch tại Tokyo và Houston. Tay vợt Mỹ đã giành danh hiệu trong cả ba mùa giải gần nhất và ở trạng thái sẵn sàng cho những sự kiện lớn tiếp theo trên mặt sân cứng sở trường, bao gồm Mỹ Mở rộng.

"Tôi đã bị đẩy tới giới hạn vì những tay vợt xuất sắc như Khachanov, trước đó là Fritz và Alex de Minaur", Shelton nói thêm về hai tuần thi đấu xuất sắc. Hạt giống số bốn đã trải qua giải đấu khốc liệt với năm loạt tie-break và hàng loạt trận đấu kéo dài căng thẳng. Thể lực dồi dào và sự tập trung đã giúp anh đi tới vinh quang tại sự kiện lớn bậc nhất trong năm.

Thành tích thắng thua của Shelton từ đầu năm là 32-16. Anh sẽ hướng tới sự kiện tiếp theo là Cincinnati Masters tuần tới, nơi có sự trở lại của hai tay vợt hay nhất thế giới Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Vy Anh