Sinner: 'Tôi không thể tự quyết ngôi số một'

Vừa lấy lại vị trí số một thế giới từ Carlos Alcaraz, tay vợt người Italy Jannik Sinner vẫn rất thận trọng khi nhận định về cơ hội giữ đỉnh bảng ATP.

"Vị trí số một thế giới không chỉ phụ thuộc vào tôi, nhưng như đã nói từ trước, tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của mình ở trên sân. Điều gì đến sẽ đến", Sinner nói sau chung kết Paris Masters. "Mục tiêu ở ATP Finals cũng vậy, tôi cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, đẩy cao giới hạn bản thân hơn nữa và hy vọng có một tuần đấu tốt".

Paris Masters tuần qua chứng kiến phong độ thăng hoa của Sinner khi anh đăng quang mà không thua set nào, trở thành tay vợt đầu tiên làm được điều này ở cấp độ Masters 1000 kể từ thành tích tương tự của Alcaraz ở Indian Wells Mở rộng 2023. Ngoài ra, Sinner cũng nối dài mạch thắng trên mặt sân cứng trong nhà lên con số 26.

Sinner (thứ hai từ trái sang) mừng danh hiệu tại Paris Masters cùng HLV Darren Cahill (trái) và đội ngũ, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 2/11. Ảnh: Reuters

"Tôi đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn, kể cả trong các buổi tập, nhằm hướng đến tương lai rộng mở hơn", Sinner nói về sự điều chỉnh lối chơi sau thất bại ở chung kết Mỹ Mở rộng trước chính Alcaraz. "Khi vào trận cụ thể, tôi sẽ đánh cân bằng hơn giữa tấn công và phòng thủ, không phải lúc nào cũng chơi quyết liệt. Nhưng nhìn chung, tôi đang cố gắng chơi mạo hiểm hơn, đó là một phần trong giai đoạn điều chỉnh này của tôi".

Trên bảng thứ bậc ATP, Sinner dẫn đầu, hơn Alcaraz 250 điểm. Tuy nhiên, Sinner sẽ rơi xuống vị trí số hai thế giới vào tuần sau do bị trừ điểm từ chức vô địch ATP Finals 2024, đồng nghĩa Alcaraz trở lại đỉnh bảng.

Do không tham dự Davis Cup cùng tuyển Italy, giải đấu cuối của Sinner trong năm nay là ATP Finals. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi chưa vội nghĩ đến sự kiện ở Turin: "Mùa giải chưa kết thúc nhưng không có nghĩa là bạn không được ăn mừng. Sau một tuần căng thẳng, tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Điều này rất quan trọng cho cơ thể và tâm trí".

ATP Finals khởi tranh từ 9/11. Sinner là ĐKVĐ sau khi hạ Taylor Fritz ở chung kết năm ngoái. Lúc này, bảy trong tám suất dự giải đã có chủ, là Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, Ben Shelton và Alex de Minaur. Suất thứ tám là cuộc cạnh tranh giữa Felix Auger-Aliassime và Lorenzo Musetti. Ưu thế đang thuộc về Auger-Aliassime, nhưng Musetti có thể đoạt vé cuối nếu vô địch giải ATP 250 ở Athens tuần này.

Vy Anh