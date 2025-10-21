Sinner bỏ tuyển Italy ở Davis Cup 2025

Đội trưởng Filippo Volandri xác nhận tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner không góp mặt ở vòng chung kết Davis Cup 2025 tại quê nhà tháng tới.

Đội hình của ĐKVĐ Italy sẽ gồm Lorenzo Musetti là gương mặt chủ lực, cùng với Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli và Andrea Vavassori. "Davis Cup sẽ luôn là mái nhà của Sinner, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ sớm trở lại đội", đội trưởng Volandri nói về Sinner. "Trong khi đó, tôi có thể tin tưởng vào một tập thể sẵn sàng chiến đấu và cống hiến hết mình cho đội tuyển".

Sinner đánh thuận tay ở vòng chung kết Davis Cup 2024, tại Malaga, Tây Ban Nha tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Lý do Sinner rút khỏi đội tuyển là do giai đoạn cuối mùa giải quá căng thẳng, khi anh còn nhiều giải đấu quan trọng phía trước ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua số một thế giới vào cuối năm. Tay vợt số hai thế giới đang dự ATP 500 ở Vienna, trước khi góp mặt ở Masters 1000 tại Paris và đặc biệt là ATP Finals ở Turin.

Ngoài ra, Sinner cũng đã giảm động lực ở Davis Cup và muốn chuẩn bị thể lực cho mùa mới. "Tôi đã giành Davis Cup hai năm gần đây", anh nói khi dự giải đấu ATP 500 ở Vienna, Áo tuần này. "Chúng tôi quyết định không tham gia vì mùa giải cuối năm rất dài, và tôi cần thêm một tuần nghỉ để bắt đầu tập luyện sớm hơn cho mùa mới. Mục tiêu là lấy lại thể trạng tốt khi tới Australia Mở rộng đầu năm sau. Trong hai năm qua, tôi chưa đạt phong độ tốt nhất ở đó do thiếu thời gian chuẩn bị".

Sinner vô địch Australia Mở rộng hai năm gần nhất, nhưng vẫn chưa hài lòng. "Mục tiêu là khởi đầu thật tốt ở Australia", anh nói thêm. "Trong hai năm qua, tôi không đến đó với thể trạng tốt nhất vì thời gian chuẩn bị quá ngắn".

Quyết định rút khỏi Davis Cup của Sinner được Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Italy, ông Angelo Binaghi ủng hộ: "Chúng tôi hiểu và tôn trọng quyết định của Jannik. Nó được đưa ra sau một mùa giải dài và căng thẳng, trong đó cậu ấy một lần nữa thể hiện là tấm gương mẫu mực cho toàn bộ phong trào quần vợt Italy. Đối với cậu ấy cũng như với tất cả chúng tôi, Davis Cup là biểu tượng của niềm tự hào và sự gắn bó, và chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại".

Năm nay, vòng chung kết Davis Cup diễn ra tại Bologna, Italy từ 18 đến 23/11, với tám đội hay nhất. Ugo Humbert và Arthur Rinderknech sẽ là trụ cột cho đội tuyển Pháp trong trận tứ kết đầu tiên, với đội tuyển Bỉ gồm Zizou Bergs và Raphael Collignon. Ở trận tứ kết thứ hai, Italy với nòng cốt là Musetti và Flavio Cobolli, đối đầu với đội tuyển Áo gồm Filip Misolic và Jurij Rodionov.

Ở nhánh dưới, Carlos Alcaraz cùng Tây Ban Nha sẽ gặp CH Czech, với hai tay vợt thuộc top 20 là Jiri Lehecka và Jakub Mensik. Trong trận tứ kết cuối cùng, Jan-Lennard Struff và Yannick Hanfmann sẽ cùng Alexander Zverev đại diện cho Đức đối đầu với Argentina của Francisco Cerundolo và Tomas Martin Etcheverry.

Vy Anh