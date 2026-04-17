Sinner tiếp tục nắm vị trí số một nhờ Alcaraz bỏ giải

Tây Ban NhaJannik Sinner chắc chắn giữ đỉnh bảng ATP ít nhất một tuần nữa do tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz rút khỏi Barcelona Mở rộng 2026 vì chấn thương.

Sau khi Alcaraz bỏ giải ATP 500 ở Tây Ban Nha, Sinner được đảm bảo vị trí số một khi bảng thứ bậc được công bố tuần tới. Tay vợt Italy hiện hơn Alcaraz 390 điểm trên bảng thứ tự cập nhật theo ngày, và sẽ bước vào tuần thứ 68 ở vị trí số một thế giới.

Alcaraz đã mất ngôi vào tay Sinner sau thất bại ở chung kết Monte Carlo Masters. Nếu vô địch Barcelona Mở rộng, Alcaraz sẽ lập tức chiếm lại đỉnh bảng, đổi chỗ với Sinner. Nhưng điều đó không xảy ra khi tay vợt 22 tuổi buộc phải rút lui vì chấn thương cổ tay và cánh tay phải. Đây là vấn đề anh gặp phải trong trận thắng Otto Virtanen 6-4, 6-2 ở vòng một.

Alcaraz trong trận gặp Virtanen ở vòng một Barcelona Mở rộng, trên sân Pista Nadal, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 14/4. Ảnh: Reuters

"Sau khi xem kết quả kiểm tra hôm nay, hóa ra chấn thương nghiêm trọng hơn so với những gì tôi nghĩ ban đầu", Alcaraz nói trong buổi họp báo tại Barcelona hôm 16/4. "Tôi cần lắng nghe cơ thể mình và làm điều tốt nhất cho bản thân để chuyện này không ảnh hưởng tới tương lai".

Alcaraz từng hai lần vô địch Barcelona Mở rộng, đồng thời là á quân năm ngoái sau trận thua Holger Rune. Điều đó đồng nghĩa anh phải bảo vệ 330 điểm ATP trong tuần này. Việc rút lui không chỉ khiến anh mất cơ hội trở lại số một thế giới, mà còn làm kế hoạch chuẩn bị cho Roland Garros bị xáo trộn.

Hiện Alcaraz phải cân nhắc khả năng tham dự Madrid Mở rộng, giải khởi tranh từ ngày 22/4. Đây là Masters 1000 thứ hai trên sân đất nện, trước khi các ngôi sao tề tựu ở Rome Masters, bắt đầu từ ngày 6/5. Mùa trước, Alcaraz thắng Sinner để lên ngôi sự kiện tại xứ mỳ ống.

Tại Madrid Mở rộng năm nay, cả Sinner lẫn Alcaraz đều không phải bảo vệ điểm. Năm ngoái, Alcaraz vắng mặt vì chấn thương cơ khép, còn Sinner không dự vì án cấm thi đấu ba tháng liên quan đến doping.

Sau khi Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Mở rộng, Tomas Machac đi tiếp và sẽ gặp Andrey Rublev tại tứ kết. Giải đấu đang chứng kiến phong độ cao của Rafael Jodar, tay vợt 20 tuổi với lối chơi tấn công mạnh mẽ và được mệnh danh là "tiểu Alcaraz". Sao trẻ Tây Ban Nha này sẽ gặp hạt giống số 7 Cameron Norrie ở tứ kết vào ngày mai 17/4.

Vy Anh