Alcaraz đấu Sinner ở chung kết Monte Carlo Masters

MonacoHai tay vợt hàng đầu thế giới, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner lần đầu chạm trán trong năm 2026, khi cùng thắng ở bán kết Monte Carlo Masters.

Alcaraz đã chấm dứt hành trình ấn tượng của tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot tại Monte Carlo Masters bằng chiến thắng 6-4, 6-4. Tay vợt Tây Ban Nha đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu tại giải ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện.

Ở trận đấu trên sân Rainier III hôm 11/4, tay vợt 22 tuổi hóa giải lối chơi giao bóng mạnh, tấn công uy lực của Vacherot, người nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Alcaraz tận dụng thành công 3 trong 4 break-point trên đường tới chiến thắng sau 84 phút.

Alcaraz (trái) động viên Vacherot sau trận bán kết Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 11/4. Ảnh: Reuters

Trước đó, Sinner đánh bại Alexander Zverev 6-1, 6-4 ở trận bán kết đầu tiên trong ngày. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ được chứng kiến chung kết "bom tấn", diễn ra lúc 20h hôm nay 12/4 (giờ Hà Nội).

Trận chung kết Monte Carlo Masters giữa Alcaraz và Sinner mang ý nghĩa "một được hai". Không chỉ là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện trong năm, mà người chiến thắng còn sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới vào thứ Hai 13/4. Sinner đang nỗ lực chấm dứt thời kỳ thống trị của Alcaraz, người vừa san bằng thành tích 66 tuần giữ ngôi số 1 với chính tay vợt Italy.

"Tôi nghĩ đây là vị trí trong mơ với bất kỳ ai. Tôi đang cạnh tranh cho danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn anh ấy thì hướng tới danh hiệu đầu tiên", Alcaraz nói về trận chung kết, cũng là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người kể từ trận chung kết ATP Finals 2025. "Ngôi số 1 thế giới đang bị tranh chấp quyết liệt, điều đó khiến chung kết càng trở nên đặc biệt hơn".

Alcaraz cũng dành lời khen cho Vacherot, tay vợt Monaco đầu tiên vào tới tứ kết và bán kết Monte Carlo trong Kỷ nguyên Mở. Tay vợt 27 tuổi, người từng gây chấn động khi vô địch Thượng Hải Masters tháng 10 năm ngoái với thứ bậc 204 thế giới, đã giành break sớm ở set hai, nhưng không thể ngăn cản đà tiến của Alcaraz. Dù thua trận, Vacherot sẽ tăng 6 bậc lên số 17 thế giới, cao nhất sự nghiệp.

Vòng bán kết hôm 11/4 cũng chứng kiến Sinner nâng chuỗi thắng trước Zverev lên 8 trận liên tiếp ở ATP Tour. Với chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, sau các chức vô địch ở Paris tháng 11 năm ngoái và Indian Wells, Miami tháng trước, Sinner trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào chung kết cả ba giải Masters 1000 đầu mùa (sau Roger Federer năm 2006, Rafael Nadal năm 2011 và Novak Djokovic năm 2015).

"Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây để kiểm tra lại bản thân trên mặt sân đất nện, và việc vào chung kết có ý nghĩa rất lớn với tôi", Sinner nói. "Giờ hãy chờ xem điều gì sẽ đến ở trận chung kết. Tôi không có gì để mất, nên dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai".

Vy Anh