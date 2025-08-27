Sinner thắng dễ vòng một Mỹ Mở rộng

MỹĐKVĐ Jannik Sinner khởi đầu ấn tượng tại Mỹ Mở rộng, khi thắng áp đảo Vit Kopriva, với tỉ số 6–1, 6–1, 6–2 hôm 26/8.

Sau khi phải rút khỏi giải Masters 1000 tại Cincinnati vì vấn đề thể trạng, Sinner trở lại mạnh mẽ ở Mỹ Mở rộng. Anh chỉ để thua bốn game trong trận, đều là các game đỡ bóng. Hạt giống số một cũng tận dụng bảy trong 10 break-point, để thắng sau 98 phút.

"Tôi đang đạt thể trạng tốt", Sinner chia sẻ sau trận. "Hai buổi tập cuối giúp tôi rất nhiều. Tôi thực sự hài lòng với phong độ hiện tại".

Sinner đánh trái tay ở vòng một Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 26/8. Ảnh: Reuters

Chuỗi thắng của Sinner ở các Grand Slam sân cứng đã lên tới 22 trận, tiến sát kỷ lục 25 trận của John McEnroe. Anh đã vô địch ba Grand Slam sân cứng, ở Australia Mở rộng các năm 2024 và 2025, cùng Mỹ Mở rộng năm ngoái.

Ở vòng hai, Sinner sẽ gặp Alexei Popyrin - người thắng Emil Ruusuvuori 6-3, 6-4, 7-6(3). Popyrin chính là người hạ Novak Djokovic ở vòng ba năm ngoái. Tay vợt Australia cũng thắng Sinner trong lần đối đầu duy nhất ở mặt sân đất nện tại Madrid Masters năm 2021.

Sinner cần vào ít nhất vòng ba để nuôi hy vọng giữ vị trí số một thế giới sau giải. Ngoài ra, tay vợt Italy cũng cần Carlos Alcaraz không tiến sâu hơn anh, để tiếp tục được đứng trên đỉnh bảng ATP.

"Kiểu đầu mới khá hợp với Alcaraz", Sinner trả lời khi được hỏi về kiểu đầu húi cua của kình địch. Lần gần nhất hai tay vợt đối đầu tại Mỹ Mở rộng là năm 2022, khi Alcaraz cứu những match-point để thắng ngược sau năm set ở tứ kết. Alcaraz sẽ đấu vòng hai Mỹ Mở rộng với Mattia Bellucci, vào 6h sáng 28/8 (giờ Hà Nội).

Vy Anh