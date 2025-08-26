Alcaraz khởi đầu suôn sẻ với kiểu đầu trọc ở Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số hai Carlos Alcaraz trình làng kiểu tóc húi cua, khi thắng Reilly Opelka 6-4, 7-5, 6-4 ở trận ra quân Mỹ Mở rộng tối 25/8.

Được đánh giá cao hơn đàn anh Mỹ nhưng Alcaraz trải qua trận đấu khó. Reilly Opelka chọn cách tiếp cận táo bạo với những cú giao uy lực và không ngần ngại đánh bóng nặng để tấn công sớm. Kiểu đánh liều lĩnh của Opelka khiến Alcaraz mất nhịp chơi thường thấy. Với chiều cao 2,11m, Opelka tung ra 14 cú ace, nhưng không hoàn toàn phát huy sở trường này khi mắc tới chín lỗi kép.

Khả năng trả bóng ấn tượng giúp Alcaraz không bị thua nhanh các game đỡ bóng. Anh tạo áp lực buộc Opelka phải giao bóng hai khó và dẫn tới mắc lỗi. Trong set đầu, Alcaraz kiếm được tám break-point và tận dụng thành công một lần để thắng sít sao 6-4.

Điểm yếu di chuyển khiến Opelka gần như bất lực ở các game đỡ bóng. Alcaraz giao bóng một đạt độ chính xác 70% và thắng 86% số điểm từ cú giao này. Việc hạn chế lỗi giúp tay vợt số hai thế giới dứt điểm nhanh các game giao, từ đó tiết kiệm sức cho game đỡ bóng sau đó. Không có nhiều cú ace như đối thủ nhưng Alcaraz vẫn tung ra 23 pha dứt điểm ghi winner và chỉ mắc 17 lỗi sau 32 game.

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp Opelka, ở vòng một Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York tối 25/8. Ảnh: ATP

Cả trận Alcaraz đối mặt ba break-point nhưng cứu cả ba, tận dụng thành công ba trong 11 break-point từ các game đỡ bóng. Kịch bản ba set tương đồng, khi Alcaraz thắng một break-point mỗi set để vượt qua đàn anh sau hơn hai giờ thi đấu.

"Mấu chốt để đương đầu Opelka là trả giao bóng và hôm nay tôi đã làm tốt điều đó", Alcaraz nói sau trận. "Rất hiếm khi Opelka để tôi có cơ hội chơi từ cuối sân vì những đường bóng sấm sét từ anh ấy. Tôi không thể chơi theo cách tôi muốn nhưng điều quan trọng là chiến thắng chung cuộc".

Alcaraz đang dẫn đầu ATP với 55 trận thắng và sáu danh hiệu. Anh hướng đến chức vô địch Mỹ Mở rộng thứ hai và Grand Slam thứ sáu. Nếu đạt thành tích bằng hoặc tốt hơn Jannik Sinner ở New York, anh sẽ lấy lại vị trí số một ATP Tour. Cũng như các Grand Slam gần đây, hai tay vợt hàng đầu thế giới chỉ có thể gặp nhau ở chung kết.

Với kiểu đầu húi cua và bộ trang phục màu đỏ rượu vang, Alcaraz gây sốt mạng xã hội sau trận ra quân. Khi được hỏi về ngoại hình mới, anh nói: "Tôi chỉ muốn có điều gì mới để bắt đầu chiến dịch này. Tôi nghĩ Mỹ Mở rộng rất phù hợp với kiểu đầu này".

Alcaraz sẽ gặp Mattia Bellucci ở vòng hai. Nhánh vòng bốn của anh có Daniil Medvedev nhưng tay vợt Nga đã bị loại sớm. Hai hạt giống cao tiềm năng có thể đấu Alcaraz ở tứ kết là Ben Shelton và Casper Ruud.

Vy Anh