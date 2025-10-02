Sinner thắng dễ Tien ở chung kết Trung Quốc Mở rộng

Trung QuốcTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner đánh bại đối thủ gốc Việt Learner Tien 6-2, 6-2 ở chung kết Trung Quốc Mở rộng hôm 1/10.

Danh hiệu thứ ba trong năm và là thứ 21 trong sự nghiệp của Sinner. Ngoài ra, việc đăng quang tại Bắc Kinh mùa này và năm 2023 cũng giúp tay vợt Italy trở thành người thứ ba có ít nhất hai lần vô địch giải sau Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Sinner (phải) và Tien trên bục nhận giải ở sân Trung tâm, tổ hợp National Tennis Center, Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 1/10. Ảnh: Reuters

"Giải đấu này rất đặc biệt với tôi", Sinner nói sau khi hạ Tien ở Bắc Kinh hôm 1/10. "Tôi cũng muốn cảm ơn đến đội ngũ vì đã thấu hiểu, luôn thúc đẩy và nỗ lực cùng tôi. Cùng chờ đợi kết quả trong phần còn lại của mùa giải, còn hiện tại, tôi rất hạnh phúc và muốn chia sẻ niềm vui này tới toàn đội".

Với lối chơi toàn diện khắp mặt sân cùng sự hiệu quả đặc biệt ở vạch cuối sân, Sinner tạo ra thế trận áp đảo trước Tien. Trong mỗi set, Sinner đều hai lần thắng game giao bóng của đối phương nhờ khả năng điều bóng hiểm hóc. Điều này giúp tay vợt 24 tuổi được ATP chấm 8,8 điểm xét về chất lượng cú thuận tay.

Cả trận, Sinner ghi 24 winner và mắc 16 lỗi tự đánh hỏng, trong khi 11 winner của Tien không thể bù đắp cho 18 lần phạm sai sót, trong đó có sáu lỗi kép. Ngoài ra, Sinner cũng không mất game cầm giao nào khi cứu thành công cả hai điểm break. Tay vợt Italy cũng có tới 10 cú ace, đạt tỷ lệ ghi điểm trên lưới lên đến 73%, qua đó chỉ cần hơn 70 phút để khép lại trận chung kết.

Tuy vậy, Sinner vẫn kém 2.590 điểm so với vị trí dẫn đầu bảng thứ bậc Race to Turin của số một thế giới Carlos Alcaraz, người cũng vô địch tuần này với danh hiệu Nhật Bản Mở rộng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020, tay vợt số một và số hai thế giới cùng giành cup trong một tuần. Điều tương tự từng diễn ra cách đây năm mùa giải khi Djokovic và Nadal lần lượt đăng quang tại Dubai và Acapulco.

Tien có dấu hiệu bị "khớp" về tâm lý khi phải đối đầu đối thủ quá mạnh trong lần đầu vào chung kết một giải ATP. Dù thua, tay vợt Mỹ gốc Việt vẫn tăng 16 bậc trên bảng điểm ATP để vươn lên vị trí 36 thế giới - cao nhất sự nghiệp. Nhiều khả năng, tay vợt 19 tuổi sẽ tham dự Next Gen ATP Finals năm thứ hai liên tiếp. Trên hành trình vào chung kết Trung Quốc Mở rộng, Tien vượt qua Lorenzo Musetti và Daniil Medvedev, nhờ vậy cải thiện thành tích đối đầu với top 20 thế giới lên bảy chiến thắng sau 12 trận.

Vy Anh