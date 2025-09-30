Sinner đấu Tien ở chung kết Trung Quốc Mở rộng

Trung QuốcTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner thắng 6-3, 4-6, 6-2 trước Alex de Minaur để vào chung kết Trung Quốc Mở rộng gặp Learner Tien.

Kết quả này giúp Sinner trở thành tay vợt thứ hai sau Novak Djokovic ghi danh ở ba trận chung kết liên tiếp tại Bắc Kinh. Đây cũng là trận chung kết thứ 30 trong sự nghiệp của Sinner, đồng thời là giải sân cứng thứ chín liên tiếp anh đi tới trận đấu cuối cùng.

Sinner mừng chiến thắng trước De Minaur, trên sân Trung tâm ở tổ hợp National Tennis Center, Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 30/9. Ảnh: Reuters

Để duy trì thành tích trên, Sinner trải qua không ít khó khăn. Sau khi thắng set mở màn, tay vợt Italy bỗng mất nhịp ở các game giao và để De Minaur lấn lướt trong set hai. Trong khi đại diện Australia phạm tám lỗi tự đánh hỏng, Sinner lại mắc tới 20 sai lầm, dẫn đến việc mất game giao bóng quyết định, mang về cho De Minaur set thắng. Đó mới là set thắng thứ hai của De Minaur sau 11 trận đối đầu với Sinner.

Tuy nhiên, chẳng phải vô cớ Sinner được coi là đối thủ kỵ giơ của De Minaur. Dù chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một trong sân 52% trong set quyết định, Sinner vẫn nắm quyền kiểm soát cục diện nhờ lấy lại sự bền bỉ và hiệu quả ở vạch cuối sân. Hạt giống số một chỉ đánh hỏng ba lần trong tổng số 33 pha xử lý thuận tay.

Chung cuộc sau hơn 2 giờ thi đấu, Sinner ghi bảy cú ace, đạt tỷ lệ giao bóng một ăn điểm 82% và có ba lần thắng game đỡ bóng của đối phương. Phong độ này giúp Sinner giữ vững thành tích toàn thắng sau 11 lần đối đầu De Minaur.

"Một trận đấu ở đẳng cấp cao", Sinner nói. "Rất nhiều loạt bóng bền, nhiều cơ hội cho cả hai tay vợt. Tôi cũng có những thời cơ riêng trong set hai nhưng không tận dụng được, điều đó làm trận đấu cân bằng hơn. Trong set ba, tôi đã cải thiện phong độ và bẻ game giao bóng của anh ấy sớm, vì thế tôi tự tin hơn khi cầm giao".

Đối thủ của Sinner ở chung kết là Learner Tien, người đã vượt qua Daniil Medvedev tại bán kết sau khi tay vợt Nga phải bỏ cuộc ở set ba vì chấn thương. Trước đó, Tien đã hạ ba tay vợt xếp trên anh về thứ bậc trên ATP, là Francesco Cerundolo, Flavio Cobolli và Lorenzo Musetti.

Nếu đánh bại tay vợt Mỹ gốc Việt lúc 13h ngày 1/10 (giờ Hà Nội), Sinner sẽ lần thứ hai vô địch Trung Quốc Mở rộng sau chiến tích năm 2023.

Vy Anh