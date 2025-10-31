Sinner lần đầu vào tứ kết Paris Masters

PhápJannik Sinner trở thành tay vợt Italy đầu tiên vào tứ kết cả chín giải Masters 1000, khi anh vượt qua Francisco Cerundolo 7-5, 6-1 ở vòng ba Paris Masters.

Sinner di chuyển có phần thận trọng giữa các điểm trong set đầu tiên khi căng cơ ở chân phải, nhưng anh không yêu cầu chăm sóc y tế trong suốt trận đấu dài 86 phút. Hạt giống số hai ghi 12 điểm winner và chỉ mắc 2 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên để thắng 7-5. Tay vợt Italy sau đó giành một game dài 10 phút ở đầu set hai để bẻ giao bóng của Cerundolo. Từ thời điểm đó, Sinner tăng tốc đến chiến thắng.

"Tôi đã hai lần dẫn trước với những game thắng khi trả giao trong set đầu tiên nhưng không thể giữ lợi thế", Sinner nói sau trận đấu hôm 30/10. "Tôi đã tự đẩy bản thân vào tình huống không dễ dàng, nhưng tôi hài lòng với cách mình kết thúc trận đấu. Hy vọng tôi có thể hồi phục thể lực cho tứ kết, đó là ưu tiên hàng đầu".

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt người Italy đầu tiên lọt vào tứ kết ở tất cả các giải ATP Masters 1000. Tay vợt 24 tuổi từng đăng quang tại các Masters 1000 ở Miami, Canada, Cincinnati và Thượng Hải.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Cerundolo, ở vòng ba Paris Masters, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 30/10. Ảnh: Reuters

Sinner đã thắng 23 trận gần nhất trên sân cứng trong nhà và tiếp tục nuôi hy vọng lên số một thế giới sau giải, sau thất bại sớm của Carlos Alcaraz tại Paris. Tay vợt Italy có thể trở lại đỉnh bảng ATP vào thứ Hai tới nếu anh giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên mùa này.

Đối thủ tiếp theo của Sinner là hạt giống số 5 Ben Shelton, sau khi tay vợt người Mỹ đánh bại Andrey Rublev 7-6(6), 6-3. Cả Shelton và Sinner đều sẽ góp mặt tại giải đấu cho tám người hay nhất năm là ATP Finals vào tháng tới. Shelton từng thắng Sinner tại Thượng Hải năm 2023 nhưng thua cả sáu lần đối đầu sau đó, không thắng nổi một set nào.

Ở các trận đấu khác, Daniil Medvedev vẫn nuôi hy vọng giành vé dự ATP Finals với chiến thắng nhọc nhằn 3-6, 7-6(5), 6-4 trước Lorenzo Sonego. Tay vợt 29 tuổi hiện xếp thứ 13 trong cuộc đua dự ATP Finals, và phải vô địch tại Paris mới có cơ hội góp mặt ở Turin tháng tới.

Medvedev đã giành danh hiệu đầu tiên sau 882 ngày vào đầu tháng 10 tại Almaty, đồng thời vào bán kết ở Bắc Kinh và Thượng Hải trong những tuần gần đây. Giành vé vào tứ kết Masters 1000 lần thứ 25 trong sự nghiệp, Medvedev sẽ gặp ĐKVĐ Alexander Zverev - người hạ Alejandro Davidovich Fokina 6-2, 6-4.

Vy Anh