Sinner hạ Medvedev, vô địch Indian Wells

MỹHạt giống số hai Jannik Sinner thắng 7-6(6), 7-6(4) trước Daniil Medvedev trong trận chung kết Indian Wells Masters, hôm 15/3.

Sinner trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập sáu danh hiệu ATP Masters 1000 trên sân cứng, cùng với Novak Djokovic và Roger Federer.

Sinner mừng danh hiệu ATP BNP Paribas Open, trên sân Trung tâm tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Không để thua set nào trên đất California, tay vợt 24 tuổi cũng trở thành người đầu tiên vô địch hai giải Masters 1000 liên tiếp mà không mất set, sau hành trình hoàn hảo tại Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong trận chung kết hôm Chủ nhật, Sinner thắng ngược từ thế bị dẫn 0-4 ở loạt tie-break set hai trước Medvedev, thắng liền bảy điểm để khép lại trận đấu. "Tôi tiếp tục tin tưởng và không ngừng thúc đẩy bản thân," Sinner nói khi được hỏi về màn lội ngược dòng ở tie-break. "Tôi bắt đầu mạo hiểm hơn với các cú đánh sau khi bị dẫn 0-4. Nếu vào set ba thì mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, nên tôi cố gắng hết sức để kết thúc trận đấu luôn. Đó là một cái kết tuyệt vời".

Tuần thi đấu hoàn hảo của tay vợt Italy tại California giúp anh giành danh hiệu đầu tiên trong năm, đồng thời rút ngắn khoảng cách với số một thế giới Carlos Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha đã vô địch Australia Mở rộng và Doha mùa này, nhưng chuỗi 16 trận bất bại của anh bị Medvedev chặn lại ở bán kết Indian Wells.

Hiện đứng thứ hai trên bảng điểm ATP và kém Alcaraz 2.200 điểm, Sinner có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách. Mùa trước anh không dự các Masters 1000 tại Miami, Monte-Carlo và Madrid – ba giải sẽ diễn ra trong vòng bảy tuần tới.

Sinner hiện đã vô địch các Masters 1000 tại Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Thượng Hải và Paris. Chiến thắng trước Medvedev cũng giúp anh trở thành tay vợt nam Italy đầu tiên đạt cột mốc 100 trận thắng tại Masters 1000. Cùng với các danh hiệu Australia Mở rộng, Mỹ Mở rộng và ATP Finals, Sinner đã giành trọn bộ những danh hiệu lớn trên sân cứng.

Sinner trong trận gặp Medvedev, trên sân Trung tâm tại Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Trong set mở màn, Medvedev nhập cuộc hứng khởi sau khi thắng Alcaraz ở bán kết, thi đấu tự tin và gây áp lực sớm lên Sinner. Tay vợt 30 tuổi thắng sáu điểm đầu tiên của trận đấu nhưng không thể chuyển hóa lợi thế đó thành break sớm, trước khi phải chống đỡ áp lực từ đối thủ ở các game giao bóng khi tỷ số là 3-3 và 4-4.

Sinner, người phải xin tạm dừng y tế khi đang bị dẫn 3-4 để quấn lại cổ chân phải, không tận dụng được hai break-point trong set này và thường xuyên bị Medvedev buộc di chuyển liên tục. Khi thế trận giằng co được đưa vào tie-break, Sinner tỏ ra lạnh lùng hơn. Tay vợt 24 tuổi chiếm lợi thế khi Medvedev bỏ lỡ cú vô-lê thuận tay ở điểm số 5-4, rồi kết thúc set ở set point thứ hai.

Set hai tiếp tục diễn ra cân bằng và cả hai đều giữ game giao bóng để đưa set đấu tới một loạt tie-break khác. Sinner lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-4, để thắng sau một giờ 55 phút. Không tay vợt nào mất game giao bóng trong trận, với Sinner thắng tới 91% điểm sau giao bóng một (43/47).

Sinner hiện dẫn Medvedev 9-7 trong loạt đối đầu, sau khi thắng chín trong mười lần gặp gần nhất. Tay vợt số hai thế giới có thành tích 13 thắng - 2 thua mùa này, và đây là danh hiệu đầu tiên của anh kể từ chức vô địch ATP Finals tại Turin tháng 11 năm ngoái.

Dù thất bại, Medvedev sẽ trở lại Top 10 trên bảng điểm ATP vào thứ Hai. Tay vợt 30 tuổi đang dẫn đầu ATP Tour về số trận thắng trong năm 2026 (18), sau khi vô địch Brisbane và Dubai, đồng thời rời California với vị trí thứ hai trên bảng điểm ATP Live Race To Turin.

