Alcaraz đứt mạch thắng từ đầu năm 2026

MỹChuỗi 16 trận thắng của tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz bị chấm dứt, khi anh thua Daniil Medvedev 3-6, 6-7(3) ở bán kết Indian Wells Masters.

Thất bại tâm phục khẩu phục của Alcaraz khi anh không thể thắng game đỡ bóng lần nào trong cả trận, khi đối thủ chơi với phong độ đỉnh cao, giống với năm 2021 - năm Medvedev vô địch Mỹ Mở rộng và lên số 1 thế giới.

Medvedev đang hồi sinh mạnh mẽ ở đầu mùa giải 2026, khi vô địch Brisbane International vào tháng 1 tại Australia và giành thêm danh hiệu tại Dubai Tennis Championships hồi đầu tháng này. Tay vợt 30 tuổi tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại Indian Wells, khi vào chung kết mà không thua set nào.

Medvedev trong trận bán kết Indian Wells Masters, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Dưới cái nóng như thiêu đốt tại California, Medvedev phục thù thành công Alcaraz, sau khi từng thua đối thủ Tây Ban Nha trong hai trận chung kết liên tiếp tại Indian Wells vào các năm 2023 và 2024.

Medvedev sẽ chơi trận chung kết ATP Masters 1000 đầu tiên sau hai năm, gặp Jannik Sinner - người trước đó vượt qua Alexander Zverev 6-2, 6-4 trong trận bán kết đầu tiên.

Với chiến thắng này, Medvedev sẽ trở lại top 10 lần đầu kể từ tháng 7 năm ngoái. Anh làm được điều đó nhờ màn trình diễn kết hợp giữa khả năng phòng ngự trứ danh với lối chơi tấn công mạnh mẽ, sẵn sàng ăn miếng trả miếng khi đối đầu tay vợt hay nhất thế giới - người chưa thua trận nào trong năm nay.

Medvedev kiểm soát trận bán kết ngay từ đầu, khi mặt sân và thời tiết nóng bức phù hợp với cú giao bóng mạnh và những cú đánh bóng bạt đầy uy lực của anh. Alcaraz cũng phần nào giúp đối thủ khi chơi không sắc bén như thường lệ ở trên lưới, và phản xạ ở cuối sân cũng chậm hơn đôi chút.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận gặp Medvedev, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Medvedev nhanh chóng dẫn 4-1 mà gần như không gặp khó khăn nào, còn Alcaraz không có nổi một break-point nào trong set đầu tiên.

Alcaraz cuối cùng tìm được nhịp trong set hai khi lùi sâu hơn đáng kể khi trả giao bóng để có thêm thời gian xử lý. Tuy nhiên, đẳng cấp của Medvedev không hề suy giảm trong suốt trận đấu, ngay cả khi Alcaraz "bẻ" game để dẫn 3-1. Medvedev lập tức thắng game đỡ bóng và kéo set đấu vào loạt tie-break, nơi anh một lần nữa nắm quyền kiểm soát.

Tay vợt Nga dẫn 6-1 trong loạt đấu này. Alcaraz cứu được hai match point để rút ngắn còn 3-6, nhưng Medvedev khép lại trận đấu bằng một cú ace. Anh có mặt trong trận chung kết lớn nhất của bản thân sau hai năm, đồng thời trao cho Alcaraz thất bại đầu tiên của mùa giải 2026.

Vy Anh