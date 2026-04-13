Sinner hạ Alcaraz, vô địch Monte Carlo Masters

MonacoTay vợt Jannik Sinner thắng kình địch Carlos Alcaraz 7-6(5), 6-3 ở chung kết Monte Carlo Masters, qua đó vươn lên vị trí số một thế giới.

Trận đấu tại Monte Carlo hôm 12/4 là lần gặp nhau đầu tiên của hai tay vợt kể từ tháng 11/2025, khi Sinner chiến thắng trong trận chung kết ATP Finals. Lần này, cuộc thư hùng không chỉ định đoạt danh hiệu, mà còn là đỉnh bảng ATP sau giải.

Với chiến thắng sau 2 giờ 15 phút, Sinner trở thành người thứ hai sau Novak Djokovic năm 2015 giành liên tiếp ba danh hiệu Masters 1000 đầu mùa, tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo.

"Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu càng nhiều trận càng tốt, tìm cảm giác trước những giải lớn sắp tới. Hôm nay cả hai đều chơi ở đẳng cấp cao", Sinner nói sau chung kết. "Trở lại số một có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi giành danh hiệu lớn trên mặt sân đất nện, điều mà trước đây tôi chưa làm được".

Sinner (trái) và Alcaraz ở bục nhận giải, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Trước sự cổ vũ lớn trên sân Court Rainier III, Sinner giành set đầu trong loạt tie-break khi Alcaraz mắc lỗi giao bóng kép ở set-point. Dù chỉ đạt 51% tỷ lệ giao bóng một, anh vẫn lội ngược dòng từ tỷ số 1-3 ở set hai trước một Alcaraz mắc tới 45 lỗi tự đánh hỏng.

"Tôi cảm thấy mình có cơ hội ở các game trả giao và những quả bóng mới giúp tôi rất nhiều. Tôi cố gắng giữ vững tinh thần trong cả trận", Sinner nói thêm. "Tôi hơi mệt nhưng vẫn tiếp tục gây áp lực lên cậu ấy".

Sinner trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử giành bốn danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp, cùng với Novak Djokovic và Rafael Nadal, người giữ kỷ lục 11 lần vô địch Monte Carlo Masters.

"Những gì anh đang làm thật ấn tượng," Alcaraz nói với Sinner trong lễ trao giải. "Chỉ có một người từng giành ‘Sunshine Double’ và Monte Carlo, và giờ anh là người thứ hai".

Trước đó, Sinner không thua set nào trên đường vô địch tại Paris Masters, Indian Wells và Miami, trở thành người đầu tiên giành "Sunshine Double" mà không mất set. Anh đang có chuỗi 22 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, cùng chuỗi 17 trận thắng liên tiếp ở mọi cấp độ. Lần gần nhất Sinner thua ở Masters 1000 là tại Thượng Hải tháng 10 năm ngoái, khi anh bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor.

Alcaraz đã thắng 17 trận liên tiếp trên sân đất nện kể từ mùa trước, khi anh vô địch tại Rome và Roland Garros. Tay vợt sở hữu 26 danh hiệu ATP từng đánh bại Sinner ở cả hai trận chung kết đó, bao gồm trận chung kết lịch sử tại sân Roland Garros khi anh cứu ba championship-point.

Tuy nhiên, nhà vô địch Monte Carlo Masters 2025 không thể duy trì sự ổn định trước một Sinner chắc chắn tại Công quốc. Trong điều kiện gió mạnh, Alcaraz khởi đầu tốt với break sớm, nhưng Sinner nhanh chóng lấy lại nhịp độ và kiểm soát từ cuối sân. Tay vợt Tây Ban Nha gặp khó ở cú giao bóng hai, trong khi Sinner xử lý tốt hơn trong loạt tie-break để giành set đầu.

Alcaraz có một trong những pha bóng hay nhất tuần để bẻ game đầu set hai, nhưng Sinner đáp trả mạnh mẽ, thắng liền năm game cuối để khép lại trận đấu.

Sinner sẽ bước vào tuần thứ 67 ở vị trí số một thế giới, vượt qua Alcaraz (66 tuần). Đây là lần đầu tiên anh giữ ngôi số một kể từ tháng 11/2025. Cả hai hiện đều có tám danh hiệu Masters 1000.

Vy Anh