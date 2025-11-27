Sinner đi vào lịch sử ATP

Jannik Sinner trở thành tay vợt đầu tiên dẫn đầu ATP Tour về tỷ lệ thắng game giao bóng lẫn tỷ lệ thắng game trả giao trong một mùa giải.

Qua 64 trận đấu trong năm 2025, Sinner thắng 713 trong số 775 game giao bóng, đạt tỷ lệ giữ game giao 92%. Tay vợt Italy kết thúc mùa giải với khoảng cách gần 3% so với người giữ game hay thứ nhì là Taylor Fritz (89.18%). Khoảng cách đó cho thấy cú giao bóng của Sinner đã tiến bộ vượt bậc và đóng vai trò then chốt trong sự thăng tiến của anh.

Sinner giao bóng ở Wimbledon - nơi anh đánh bại Alcaraz ở chung kết năm 2025. Ảnh: AELTC

Những tay vợt còn lại trong top 5 giữ game giao bóng năm 2025 là Giovanni Mpetshi Perricard (88.97%), Novak Djokovic (88.67%) và Reilly Opelka (88.50%). Trong số này, Mpetshi Perricard và Opelka cao trên 2 m, được mệnh danh là những "cỗ máy giao bóng".

Nền tảng mạnh mẽ từ giao bóng cũng trực tiếp hỗ trợ cho khả năng trả giao của Sinner, khi anh thắng 247 trong số 757 game trả bóng (32.63%) trong năm 2025. Tay vợt số hai thế giới hơn 0.75% so với đối thủ lớn nhất Carlos Alcaraz. Những tay vợt còn lại trong top 5 thắng game trả giao là Alex de Minaur (28,8%), Francisco Cerundolo (28,67%) và Sebastian Baez (28,54%).

Việc tăng từ 28.30% tỷ lệ thắng game trả giao năm ngoái lên 32.63% năm nay là bước nhảy vọt lớn của Sinner. Kết hợp với cú giao bóng ngày càng ổn định và mạnh mẽ, Sinner giờ sở hữu thống kê toàn diện bậc nhất trong quần vợt hiện đại. Sự vượt trội của tay vợt 24 tuổi ở cả hai phương diện giúp anh giành sáu danh hiệu, bao gồm việc bảo vệ thành công chức vô địch ATP Finals trên sân nhà tại Turin.

Lần hiếm hoi trong lịch sử quần vợt, chỉ hai tay vợt thay nhau giữ vị trí đỉnh bảng ATP mùa này là Sinner và Alcaraz. Việc cả hai cùng dưới 25 tuổi cũng là điều hiếm trong thống kê về những người từng giữ số một thế giới kể từ khi bảng điểm ra đời năm 1973. Sinner và Alcaraz là cặp thống trị trẻ bậc nhất lịch sử, lần lượt 24 và 22 tuổi.

Lần gần nhất một bộ đôi trẻ như vậy thống trị bảng điểm suốt một năm là Roger Federer (23) và Andy Roddick (21) mùa 2004. Trước đó vào thập niên 1980, John McEnroe cùng Bjorn Borg và Jim Courier tạo ra các cặp thống trị tương tự với độ tuổi chỉ ngoài 20.

Điểm chung trong các mùa giải này là khoảnh khắc chuyển giao thế hệ rõ nét, khi những tay vợt kỳ cựu xuống phong độ, còn các tài năng trẻ khẳng định được bản lĩnh. Borg và McEnroe làm điều đó vào những năm 1980, rồi Pete Sampras vào 1990. Đến thập niên 2000, Federer vượt qua Sampras và Andre Agassi để bước lên đỉnh cao. Mùa này, Sinner và Alcaraz không cho Djokovic bất kỳ cơ hội nào ở Grand Slam để tạo nên cặp kỳ phùng địch thủ thống trị toàn bộ mùa giải.

Ngoài chia nhau bốn Grand Slam, bộ đôi này còn chạm trán ở hầu hết các trận chung kết lớn, bao gồm ATP Finals. Cuộc đua vị trí số một của họ chỉ ngã ngũ vào tuần cuối cùng, khi Alcaraz thắng ba trận ở ATP Finals để đảm bảo vị trí số một, trong giải đấu mà Sinner buộc phải vô địch để bảo vệ điểm.

Sinner (trái) và Alcaraz sau trận chung kết ATP Finals tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 16/11. Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, "Big 3" với Federer, Djokovic và Rafael Nadal tạo nên bộ ba cạnh tranh quyết liệt nhất lịch sử ATP, bao gồm cạnh tranh vị trí số một thế giới. Nhưng điều này xảy ra khi họ ở độ chín sự nghiệp, hiếm khi xảy ra ở độ tuổi của Alcaraz và Sinner hiện tại.

Federer vẫn đang giữ kỷ lục số tuần liên tiếp đứng đầu ATP với 237 tuần, từ 2004 đến 2008. Giai đoạn này Nadal đã là ngôi sao lớn nhưng thường không kiếm được nhiều điểm từ sân cứng, còn Djokovic thì mới nổi lên. Đột phá của Nadal đến vào 2008 khi đánh bại chính Federer ở chung kết Wimbledon, chính thức cạnh tranh số một thế giới. Tới 2011, Djokovic tiếp quản vị trí này ở tuổi 24 và mở ra kỷ nguyên của riêng anh. Nhưng cuộc đua dai dẳng của "Big 3" còn tiếp diễn hàng thập kỷ sau đó.

Lúc này, những cuộc thư hùng đỉnh cao với chất lượng vượt trội giữa Sinner và Alcaraz báo hiệu thay đổi then chốt của quần vợt thế giới. Nếu phần còn lại không thể tiến bộ, họ không có cơ hội tranh những danh hiệu lớn và chen chân vào cuộc đua số một ATP của Sinner và Alcaraz.

Vy Anh