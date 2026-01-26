Sinner đấu Shelton ở tứ kết Australia Mở rộng 2026

AustraliaTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner thắng đồng hương Italy, Luciano Darderi 6-1, 6-3, 7-6(2) ở vòng bốn Australia Mở rộng hôm 26/1.

Nhà ĐKVĐ từng bị chuột rút trong điều kiện nắng nóng khi đánh bốn set với tay vợt Mỹ Eliot Spizzirri ở vòng ba, nhưng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo quen thuộc khi Sinner thể hiện đẳng cấp đúng lúc để không thua set nào tại vòng bốn.

Sinner hiện đã thắng 18 trận liên tiếp tại giải Grand Slam đầu năm, đồng thời nâng chuỗi toàn thắng lên con số 19 kể từ thất bại gần nhất tại Thượng Hải hồi tháng 10 năm ngoái.

Sau khi cứu hai break-point ngay game mở màn, Sinner chơi sắc bén, áp đảo hạt giống số 22 Darderi trong hai set đầu. Tay vợt số hai thế giới có một loạt tie-break xuất sắc để khép lại set ba khó khăn, khi Darderi đã tung ra mọi vũ khí tấn công có thể, đặc biệt là cú thuận tay.

Kết quả 3-0 đưa tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam vào tứ kết Melbourne lần thứ tư liên tiếp, nơi anh sẽ gặp tay vợt Mỹ Ben Shelton, người hạ Casper Ruud 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 ở vòng bốn. Năm ngoái, Sinner thắng Shelton sau ba set tại bán kết.

Sinner trong trận gặp Darderi ở vòng bốn Australia Mở rộng, trên sân Margaret Court, Melbourne, Australia hôm 26/1. Ảnh: Reuters

Cú giao bóng được cải thiện của Sinner là điểm nhấn trong hơn hai giờ thi đấu tại Margaret Court Arena hôm 26/1, khi tay vợt Italy ghi tới 19 cú ace và đạt tỷ lệ giao bóng một vào sân hơn 70%.

"Tôi chắc chắn cảm thấy tự tin hơn một chút với cú giao bóng," anh nói sau trận thắng Darderi. "Vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện, nhưng tôi rất hài lòng với cách bản thân trở lại trong mùa giải mới".

Tay vợt số 25 thế giới Darderi, người đã giành ba danh hiệu ATP mùa trước và lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại một giải Grand Slam, có sở trường là mặt sân đất nện chậm. Trong hai set đầu, Sinner không cho Darderi cơ hội ổn định vị trí trong các pha đôi công cuối sân, khiến tay vợt 23 tuổi gần như không có đủ thời gian mở vợt đánh bóng.

Khoảnh khắc đáng lo duy nhất với Sinner đến ở game đầu tiên, khi anh cần hai cú giao bóng uy lực để thoát khỏi thế bị dẫn 15-40. Sau khi vượt qua khoảnh khắc khó khăn đó, Sinner nhanh chóng vào guồng. Anh tìm lại nhịp điệu khi trả giao bóng, vươn lên dẫn 2-0, rồi khép lại set đấu một chiều với tỷ số 6-1 chỉ sau 27 phút.

Việc không thể tạo được đột phá khiến Darderi sớm mất bình tĩnh, ngay từ game thứ ba của set hai, khi anh ném vợt xuống sân sau cú trái tay đánh ra ngoài ở break-point. Một lần nữa, tay vợt có thứ bậc thấp hơn rơi vào thế bị động từ sớm, và Sinner tận dụng đà hưng phấn để bẻ game lần thứ tư, dễ dàng vươn lên dẫn trước hai set.

Đến lúc này, Darderi chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tất tay hoặc ra về sớm. Mạo hiểm hơn, tăng tốc độ và mức độ tấn công trong các cú đánh cuối sân, Darderi bám trụ lâu hơn với Sinner trong set ba, thậm chí tạo ra bốn cơ hội bẻ game ở tỷ số 4-4.

Sinner trụ vững, sau đó bỏ lỡ hai match-point trong game giao bóng kế tiếp của Darderi trước khi hai tay vợt phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break.

Khi Darderi chơi thứ tennis hay nhất của bản thân trong trận đấu, anh vươn lên dẫn 2-0 trong loạt đánh quyết định, nhưng Sinner nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch khi thắng liền bảy điểm để giành quyền vào tứ kết Grand Slam lần thứ chín liên tiếp.

Cũng ở nhánh đấu này, hạt giống số 4 Novak Djokovic đối đầu với hạt giống số 5 Lorenzo Musetti ở tứ kết. Hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra trước. Alexander Zverev đấu với Learner Tien lúc 9h30 ngày 27/1, giờ Hà Nội, còn Carlos Alcaraz gặp Alex De Minaur lúc 17h.

Vy Anh