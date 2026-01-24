Mái che cứu Sinner ở Australia Mở rộng

AustraliaHạt giống số hai Jannik Sinner trải qua trận khó bậc nhất Australia Mở rộng ba năm qua, khi thắng ngược Eliot Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 ở vòng ba.

Sinner có lúc tưởng như phải bước vào set năm, khi thua game giao và bị dẫn 1-3 ở đầu set bốn. Spizzirri, tay vợt đứng thứ 85 ATP, nhiều lần làm điều này trong trận. Ở set ba, tay vợt Mỹ cũng dẫn Sinner 3-1 nhưng thua ngược vì giao bóng thiếu ổn định.

Thời khắc thăng hoa nhất của Spizzirri là set đầu, nơi anh tạo thế trận giằng co căng thẳng với nhà ĐKVĐ. Dù thua game giao đầu tiên trong trận, tay vợt 24 tuổi ngay lập tức đòi break-point, trước khi có thêm một game đỡ bóng ấn tượng vào cuối set để thắng 6-4.

Spizzirri không để bản thân vào thế phòng ngự, mà chơi tấn công quyết liệt mỗi khi có cơ hội. Spizzirri cũng mắc ít lỗi tự đánh hỏng nhờ thi đấu chắc tay. Số lỗi của anh cả trận chỉ là 29, thấp hơn nhiều 51 lỗi của Sinner.

Trận đấu khó khăn bởi Sinner bị chuột rút trong set ba, có lúc không thể giao bóng và di chuyển như ý muốn. Thời tiết nóng bức ở Melbourne cũng buộc trọng tài phải dừng trận đấu để đóng mái che. 10 phút tạm nghỉ đến đúng lúc Sinner cần, giúp anh vùng lên mạnh mẽ ở phần còn lại của trận đấu.

Sinner trả giao bóng trong trận gặp Spizzirri ở vòng ba Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 24/1. Ảnh: Reuters

"Thật may là cơn đau vì chuột rút đã nhẹ dần sau mỗi game", Sinner tiết lộ sau trận. "Nhờ kinh nghiệm này, tôi hiểu rõ hơn về cơ thể. Tôi may mắn vì họ quyết định đóng mái che và tôi có thêm chút thời gian. Tôi cũng phải điều chỉnh cách chơi và điều đó rất quan trọng".

Nhờ mạo hiểm và quyết tâm rút ngắn các pha bóng, Sinner có 56 điểm winner cả trận, bù đắp lại số lỗi tự đánh hỏng. Khả năng cứu thua của tay vợt Italy cũng ấn tượng, khi giữ được 10 break-point đối mặt.

Bất chấp thành tích ấn tượng trong những năm gần đây, nắng nóng cực độ vẫn là điểm yếu lớn nhất của Sinner. Thất bại duy nhất của tay vợt 24 tuổi trên mặt sân cứng kể từ tháng 9/2024, trước bất kỳ đối thủ nào không phải Carlos Alcaraz, là trận bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor trong điều kiện nắng nóng và độ ẩm khắc nghiệt tại Thượng Hải hồi tháng 10 năm ngoái.

Anh cũng từng đối mặt với kịch bản tương tự tại Australia Mở rộng 2025, khi gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong điều kiện khó khăn trước Holger Rune ở vòng bốn, trước khi tiếp tục gắng gượng đi tiếp.

Spizzirri, cựu ngôi sao quần vợt đại học tại Đại học Texas, lần đầu tiên tham dự vòng ba của một giải Grand Slam và chưa từng góp mặt ở vòng đấu chính của Australia Mở rộng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Spizzirri với một đối thủ trong top 10 nhưng đã cho thấy phẩm chất có thể đưa anh lên tầm cao mới.

"Hôm nay đối thủ của tôi đã chơi tuyệt vời", Sinner nói thêm. "Ở Grand Slam, không trận nào dễ dàng. Đối thủ tiếp theo của tôi là một người đồng hương mà tôi từng đánh tập. Đó chắc chắn lại là một trận khó".

Sinner sẽ gặp hạt giống 22 đồng hương Luciano Darderi ở vòng bốn. Darderi trước đó gây bất ngờ khi hạ gục người từng vào bán kết Australia Mở rộng 2023 Karen Khachanov sau bốn set. Tay vợt sinh 2002 chưa từng qua vòng hai một Grand Slam nào trước Mỹ Mở rộng năm ngoái, nhưng thể hiện sự tiến bộ khi vào vòng ba ở Flushing Meadows và giờ là vòng bốn tại Melbourne Park.

Vy Anh