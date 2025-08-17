Sinner đấu Alcaraz ở chung kết Cincinnati Mở rộng

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner mừng sinh nhật bằng trận thắng 7-6, 6-2 trước Terence Atmane, còn Carlos Alcaraz hạ Alexander Zverev 6-4, 6-3 hôm 16/8.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 24, ĐKVĐ Jannik Sinner tiếp tục hành trình ấn tượng tại Cincinnati trước tay vợt Pháp Atmane – người đi thẳng một mạch từ vòng loại đến bán kết. Sinner không đối mặt bất kỳ break-point nào suốt trận, thắng 91% điểm giao bóng một và chỉ mất 86 phút để ghi tên vào trận chung kết Masters 1000 thứ tám trong sự nghiệp.

Trận đấu này cũng đánh dấu chiến thắng trên mặt sân cứng thứ 200 của Sinner trên ATP Tour, đồng thời kéo dài chuỗi thắng trên mặt sân cứng lên con số 26.

Sinner cứu bóng trong trận thắng Atmane, trên sân Trung tâm ở Cincinnati Mở rộng, Ohio, Mỹ hôm 16/8. Ảnh: Reuters

Atmane gây bất ngờ cho Sinner, nhưng là từ trước trận. Ngay trước khi bước ra sân đấu, tay vợt số 136 thế giới tặng Sinner một chiếc thẻ bài Pokemon từ bộ sưu tập của anh. Chiếc thẻ có hình Pikachu khiến Sinner bật cười thích thú ngay trong đường hầm trước khi hai người ôm nhau và bước vào trận đấu.

Món quà nhận được dường như khiến Sinner bớt "tàn nhẫn" trong set một, set đấu mà anh chỉ thắng sau loạt tie-break với tỷ số 7-4, một phần vì đối thủ giữ game giao quá chắc. Mọi thứ dễ dàng hơn với Sinner trong set hai, khi anh hai lần thắng game đỡ bóng để kết thúc trận đấu với tỷ số 7-6, 6-2.

Đối thủ của Sinner ở chung kết là kình địch Alcaraz, người thắng Zverev sau hai set để cân bằng thành tích đối đầu với tay vợt Đức thành 6-6. Alcaraz có lúc bị dẫn 0-40 trong game giao ở set một, khi tỷ số đang là 1-2. Sau khi thoát hiểm ở game đó, anh thắng 6-4 trong set đầu, trước khi Zverev gặp vấn đề về thể trạng và thua nhanh 3-6 trong set hai.

Alcaraz bắt lưới trong trận thắng Zverev, trên sân Trung tâm ở Cincinnati Mở rộng, Ohio, Mỹ hôm 16/8. Ảnh: Reuters

Alcaraz lọt vào trận chung kết ATP thứ 7 trong năm nay. Anh cũng đang dẫn đầu về số chiến thắng mùa này (53), trong đó có 16 trận thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000. Kể từ đầu tháng Tư, Alcaraz đã thắng 38 trong 40 trận. Ở tuổi 22, anh là người trẻ thứ ba vào chung kết Masters 1000 chín lần, sau Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Sau khi đối đầu ở các trận chung kết tại Rome, Roland Garros và Wimbledon, Alcaraz và Sinner sẽ tái ngộ ở chung kết Cincinnati Mở rộng, diễn ra lúc 2h thứ Ba ngày 19/8 (giờ Hà Nội).

Vy Anh