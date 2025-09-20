Alcaraz và Sinner có thể tái đấu ở chung kết Davis Cup

AnhTheo bốc thăm phân nhánh VCK Davis Cup, ĐKVĐ Italy của Jannik Sinner và Tây Ban Nha của Carlos Alcaraz chỉ có thể gặp nhau ở trận tranh vô địch.

Kết quả bốc thăm tại Bologna hôm 19/9 đưa Italy gặp Áo ở tứ kết. Với đội hình vượt trội, bao gồm hai tay vợt trong top 10 là Jannik Sinner và Lorenzo Musetti, Italy được dự đoán không gặp nhiều khó khăn. Áo từng gây sốc khi đánh bại đội hạt giống Canada ở vòng một, rồi thắng tiếp Hungary ở vòng hai. Nhưng xét về đẳng cấp, họ không có tay vợt nào là đối trọng với Italy khi người có thứ bậc tốt nhất là Filip Misolic chỉ đứng 92 thế giới.

Sinner (phải) bắt tay chúc mừng Alcaraz, sau trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025 trên sân Arthur Ashe, New York hồi đầu tháng này. Ảnh: Reuters

Italy là nhà vô địch hai năm gần đây, khi giải tổ chức ở Malaga. Năm nay, Davis Cup diễn ra ở Bologna được xem là một lợi thế cho Sinner và đồng đội. Chờ họ ở bán kết nhiều khả năng là Pháp, đội sẽ gặp Bỉ ở trận tứ kết còn lại của nhánh trên. Pháp có những tên tuổi như Ugo Humbert, Arthur Fils, Arthur Rinderknech và Adrian Mannarino. Hai tay vợt đánh đôi của họ cũng được đánh giá cao là Edouard Roger-Vasselin và Nicolas Mahut. Ngoài ra, Pháp còn những lựa chọn dự bị như Gael Monfils, Arthur Cazaux và Alexander Muller.

Ở nhánh dưới, Tây Ban Nha không phải ứng viên sáng giá vào chung kết, dù sở hữu tay vợt số một thế giới. Alcaraz và đồng đội sẽ đấu CH Czech – đội sở hữu những tay vợt mạnh như Jiri Lehecka, Tomas Machac và Jakub Mensik. Hai người đánh đôi của CH Czech cũng nằm trong top đầu thế giới, là Adam Pavlasek và Maxim Mrva.

Ngoài Alcaraz, Tây Ban Nha chỉ có Alejandro Davidovich Fokina trong top 20. Jaume Munar chơi tiến bộ thời gian gần đây và đang đứng thứ 37. Lão tướng Roberto Bautista-Agut thì đã rơi xuống vị trí 48, trong khi Pedro Martinez (67) là người còn lại của đội tuyển xứ bò tót nằm trong top 100. Ở nội dung đôi, nhiều năm qua Tây Ban Nha chỉ trông vào Marcel Granollers, người đang đứng thứ sáu thế giới. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của họ là không có ai thực sự xuất sắc khi đánh cặp với Granollers.

Lực lượng mỏng khiến cửa đi tiếp của Tây Ban Nha bị nghi ngờ, dù Alcaraz có lẽ sẽ thắng mọi trận đánh đơn mà anh được giao. Năm ngoái, Alcaraz thắng trận đơn, nhưng anh và đồng đội vẫn bị Hà Lan đánh bại 2-1, khi Rafael Nadal thua Botic van de Zandschulp, còn Alcaraz và Granollers thua trận đôi.

Ứng viên sáng giá khác ở nhánh dưới là tuyển Đức, đội sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann và cặp đôi Kevin Krawietz/Tim Puetz, một trong những cặp mạnh nhất thế giới. Thử thách đầu tiên của Đức ở VCK sẽ là Argentina – đối thủ vốn không mạnh ở sân cứng trong nhà, nhưng đang sở hữu hai tay vợt giỏi là Francisco Cerundolo và Horacio Zeballos.

8 đội dự VCK Davis Cup sẽ thi đấu từ 18-23/11, thể thức hai trận đơn và một trận đôi.

Vy Anh