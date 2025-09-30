Djokovic cùng nhánh Sinner ở Thượng Hải Masters

Trung QuốcNếu không xảy ra bất ngờ tại giải Masters 1000 ở Thượng Hải, Novak Djokovic sẽ chạm trán Jannik Sinner tại bán kết.

Trước đó, Djokovic đối đầu Corentin Moutet hoặc Marin Cilic ở trận ra quân. Trong trường hợp vượt qua hai vòng đầu tiên, các chướng ngại tiếp theo của Nole có thể là Frances Tiafoe tại vòng ba, Andrey Rublev ở vòng bốn và Ben Shelton hoặc Casper Ruud tại tứ kết.

Năm ngoái, Djokovic vào chung kết rồi thua Sinner ở Thượng Hải. Năm nay, Nole tiếp tục nhận thất bại trước tay vợt Italy ở bán kết Roland Garros và Wimbledon. Thượng Hải Masters là sự kiện đầu tiên của Djokovic sau Mỹ Mở rộng, giải đấu tay vợt Serbia thua ở bán kết dưới tay Carlos Alcaraz.

Djokovic (trái) chúc mừng Sinner, trên bục nhận giải Thượng Hải Masters 2024, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tay vợt số hai thế giới Sinner bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đọ sức với Daniel Altmaier hoặc một tay vợt vượt qua vòng loại. Sinner được dự báo không gặp nhiều khó khăn cho đến vòng bốn, nơi anh nhiều khả năng phải đụng độ Alexander Bublik đang có phong độ cao. Nếu thắng Bublik, gương mặt chờ Sinner ở tứ kết có thể là Taylor Fritz hoặc Holger Rune.

Tại nhánh trên, những đối thủ tiềm tàng của Alcaraz là Learner Tien, Cameron Norrie, Daniil Medvedev và Alex de Minaur. Nếu đi tới bán kết, Alcaraz có thể gặp Alexander Zverev.

Vòng đấu chính Thượng Hải Masters gồm 96 tay vợt, khởi tranh thứ Tư ngày 1/10, trong đó 32 tay vợt hạt giống được miễn vòng một. Bên cạnh những tên tuổi hàng đầu, giải năm nay cũng vắng một số tay vợt như Jack Draper, Grigor Dimitrov, Joao Fonseca hay Gael Monfils.

Sự kiện được đăng cai ở tổ hợp Qizhong Forest tại Thượng Hải. Trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật ngày 12/10, với phần thưởng 1,12 triệu USD cho nhà vô địch.

Ngay sau sự kiện ở Trung Quốc, sáu tay vợt lớn là Djokovic, Alcaraz, Sinner, Zverev, Taylor Fritz và Stefanos Tsitsipas sẽ bay sang Arab Saudi dự giải Six Kings Slam với tổng tiền thưởng 13,5 triệu USD.

Vy Anh