Sinner: 'Alcaraz là số 1 năm nay'

Tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner phủ nhận khả năng vượt qua Carlos Alcaraz trong đoạn cuối mùa giải, dù đối thủ vừa bị loại sớm ở Paris Masters tuần này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đánh bại Zizou Bergs 6-4, 6-2 ở trận ra quân Paris Masters, Sinner nói anh không bận tâm cuộc đua giành vị trí số một bởi hy vọng rất mong manh.

"Có lẽ đó sẽ là chuyện của năm sau", tay vợt Italy bày tỏ, hôm 29/10. "Năm nay vị trí đó không nằm trong tay tôi. Alcaraz rất xuất sắc từ đầu năm và cậu ấy đang có quyền tự quyết".

Sinner (trái) và Alcaraz trò chuyện trong một buổi phỏng vấn chung hồi tháng 11 năm ngoái, bên lề giải ATP Finals. Ảnh: Reuters

Alcaraz bất ngờ thua sốc Cameron Norrie ở vòng hai Paris Masters, dẫn tới bị trừ 90 điểm. Trong khi đó, Sinner có thể kiếm trọn 1.000 điểm nếu vô địch sự kiện Masters 1000 cuối cùng trong năm. Trong trường hợp đó, tay vợt Italy sẽ lấy lại vị trí số một thế giới khi hơn kình địch vài chục điểm.

Tuy nhiên, khó khăn cho Sinner là phải bảo vệ danh hiệu ATP Finals, nơi Alcaraz chỉ bảo vệ 200 điểm. Tay vợt Tây Ban Nha chắc chắn giữ số một thế giới nếu thắng ba trận ở ATP Finals, bất kể kết quả của Sinner tại Paris Masters.

"Như mọi năm, tôi muốn kết thúc mùa tốt nhất có thể", Sinner nói thêm. "Tôi hài lòng với những gì làm được năm nay. Tháng 12 rất quan trọng để nghĩ và chuẩn bị cho mùa sau. Đó là mối bận tâm duy nhất của tôi".

Dù bị cấm thi đấu ba tháng, Sinner vẫn là tay vợt thành công bậc nhất mùa này khi thắng 48 trong 54 trận, đoạt bốn danh hiệu, gồm hai Grand Slam. Trong đó anh tạo đột phá khi vào chung kết Roland Garros và vô địch Wimbledon, trên những mặt sân không phải sở trường.

Phong độ ở sân cứng của Sinner vẫn ổn định, với vị trí á quân Mỹ Mở rộng và hai danh hiệu gần đây tại Bắc Kinh và Vienna. "Vẫn còn những điểm phải cải thiện và tôi sẽ cố gắng xử lý điều đó trong giai đoạn nghỉ hết mùa", tay vợt 23 tuổi nói. Anh đặt mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu Australia Mở rộng vào tháng 1/2026 và chinh phục những cột mốc khác trong sự nghiệp.

Sau 6 năm góp mặt ở ATP Tour, Sinner có 22 danh hiệu, gồm 4 Grand Slam, và 65 tuần giữ số một thế giới. Trận tiếp theo của anh là gặp Francesco Cerundolo, ở vòng ba Paris Masters, dự kiến lúc 1h ngày 31/10, giờ Hà Nội.

Vy Anh