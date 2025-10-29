Alcaraz thua ngay trận đầu ở Paris Masters

PhápCarlos Alcaraz đứt chuỗi 17 trận thắng tại các giải Masters 1000, khi thua Cameron Norrie 6-4, 3-6, 4-6 ngay vòng hai Paris Masters.

Alcaraz chơi dưới phong độ, trong trận chính thức đầu tiên kể từ khi anh giành danh hiệu thứ tám trong mùa giải tại Tokyo vào cuối tháng 9. Tay vợt số một thế giới mắc tới 54 lỗi tự đánh hỏng, và gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp độ cũng như di chuyển tại sân Trung tâm ở La Defense Arena.

Dù thắng set đầu tiên nhờ break duy nhất, Alcaraz vẫn loay hoay tìm cảm giác thi đấu. Tay vợt Tây Ban Nha trao đổi căng thẳng với HLV Juan Carlos Ferrero sau khi thua set hai 3-6, cũng từ việc mất một game giao bóng trong cả set. Thua set ba 4-6 khiến Alcaraz lần đầu thất bại tại Masters 1000 kể từ tháng 3 tại Miami, nơi anh cũng dừng bước ở trận mở màn. Trong chuỗi thắng 17 trận kể từ đó, Alcaraz đã vô địch tại Monte Carlo, Rome và Cincinnati.

Với thất bại này, Alcaraz có nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới trong bảng điểm ATP tuần tới. Nếu Jannik Sinner vô địch tại Paris, tay vợt Italy sẽ trở lại đỉnh bảng lần đầu tiên kể từ sau Mỹ Mở rộng. Tuy nhiên, trong cuộc đua cho vị trí số 1 cuối năm, Alcaraz vẫn đang nắm lợi thế lớn với cách biệt 2.040 điểm.

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp Norrie, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 28/10. Ảnh: Reuters

Chiến thắng trước Alcaraz cũng đánh dấu lần đầu tiên Norrie hạ được đương kim số 1 thế giới. Tay vợt 30 tuổi người Anh lọt vào vòng 1/8 một giải Masters 1000 lần đầu kể từ Rome 2023, cân bằng thành tích tốt nhất ở Paris.

"Thật to lớn với tôi, cực kỳ to lớn" Norrie nói về ý nghĩa của chiến thắng. "Tôi vừa trở lại sau chấn thương. Năm ngoái, tôi thua ngay từ vòng loại ở đây. Nửa sau năm nay tôi cố gắng tận hưởng quần vợt nhiều hơn, và chiến thắng trước một người đang có phong độ tự tin bậc nhất hành tinh khiến tôi vô cùng hạnh phúc"'.

Ở set ba, bước ngoặt đến khi Norrie tận dụng break-point ở game thứ bảy sau cú phản công trái tay chéo sân. Dưới áp lực, anh cứu hai break-point trong game sau và giữ vững tinh thần để kết thúc trận đấu sau 2 giờ 22 phút.

Norrie là tay vợt thứ ba trong lịch sử Paris Masters đánh bại hạt giống số 1 ngay ở trận đầu tiên. Trước đó, Julien Benneteau thắng Roger Federer năm 2009 và Marc Rosset thắng Pete Sampras năm 1996.

Đối thủ tiếp theo của Norrie sẽ là người thắng trong trận đấu giữa hai anh em họ, Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech. Vacherot vừa khép lại hành trình cổ tích ở Thượng Hải Masters tháng này bằng chức vô địch sau khi đánh bại chính Rinderknech, trở thành nhà vô địch Masters 1000 có thứ bậc thấp nhất trong lịch sử (số 204 thế giới).

Vy Anh