Sinh viên Việt ở Australia khó xin việc hơn

AustraliaHơn 51% du học sinh Việt hệ cử nhân tìm được việc làm toàn thời gian sau tốt nghiệp 4-6 tháng, giảm 7,3% so với năm ngoái.

Trang khảo sát QILT (chỉ tiêu chất lượng dạy và học ở đại học) tháng trước công bố báo cáo việc làm sau tốt nghiệp năm 2024 của du học sinh tại Australia. Khảo sát do Bộ Giáo dục Australia tài trợ, đo lường kết quả của các cử nhân khoảng 4 - 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

Gần 30.500 du học sinh đã phản hồi, trong đó sinh viên Việt Nam khoảng 1.250 người.

Kết quả cho thấy, khoảng 51% cử nhân đại học có việc làm toàn thời gian, thấp hơn năm trước hơn 7%. Tỷ lệ này ở hệ cao học (thạc sĩ, tiến sĩ) là hơn 63%, cũng giảm 5%. Chỉ hệ cao học định hướng nghiên cứu là có tỷ lệ tìm được việc gần như không đổi.

Về tiền lương, du học sinh Việt hệ đại học nhận trung bình 63.700 AUD (1,08 tỷ đồng) vào năm 2024, thấp hơn mức trung bình của sinh viên quốc tế, và giảm 1.300 AUD so với năm trước.

Mức cao nhất là nhóm cao học định hướng nghiên cứu, với 97.800 AUD mỗi năm (hơn 1,6 tỷ đồng), kém người bản địa chừng 6.600 AUD.

Bậc học Tỷ lệ du học sinh Việt có việc làm sau tốt nghiệp (%) Lương trung bình năm 2024 (AUD) Sinh viên Việt Nam Sinh viên quốc tế Sinh viên nội địa Đại học 51,6 63.700 68.000 75.000 Cao học 63,4 71.300 70.000 100.000 Cao học định hướng nghiên cứu 78,2 97.800 95.600 104.400

Trong top 5 quốc gia đông du học sinh tại Australia (Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Việt Nam và Philippines), mức lương trung bình của sinh viên Việt hệ đại học là thấp nhất, trong khi tỷ lệ có việc làm đứng thứ tư, chỉ trên Trung Quốc.

Ngược lại, sinh viên Việt tốt nghiệp hệ cao học có mức lương trung bình cao nhất, còn tỷ lệ việc làm cao xếp thứ hai, sau Philippines. Báo cáo không đưa dữ liệu về hệ cao học định hướng nghiên cứu.

Không chỉ du học sinh, sinh viên Australia cũng khó kiếm việc hơn trước. Tỷ lệ có việc làm toàn thời gian của cử nhân đại học là 74%, giảm 5%. Nhóm tốt nghiệp cao học và cao học định hướng nghiên cứu có việc làm cũng giảm 2-3%.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Australia, khoảng 822.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại nước này. Du học sinh Việt Nam xếp thứ 4 với hơn 36.000 người, giảm 4% so với năm ngoái.

Khuôn viên Đại học Adelaide, Australia. Ảnh: The University of Adelaide Fanpage

Khánh Linh