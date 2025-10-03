Sinh viên Việt có thể dùng Gemini Pro miễn phí một năm

Google cho biết sẽ tặng một năm sử dụng Gemini Pro cho sinh viên đại học trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại lễ tổng kết Chương trình phát triển nhân tài số, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, diễn ra ngày 1-3/10 tại Hà Nội, Google tiết lộ kế hoạch cung cấp công cụ Gemini Pro cho sinh viên, nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.

Logo Google tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc, Hà Nội Ảnh:

Gemini Pro là gói dịch vụ trí tuệ nhân tạo với giá 489.000/tháng của Google, cho phép truy cập các công cụ như Gemini tích hợp trong Gmail, Drive, cùng các mô hình ngôn ngữ và video mới nhất.

Tuần trước, Google thông báo Việt Nam nằm trong số 40 quốc gia có thể đăng ký AI Plus, gói cước cũng hỗ trợ truy cập các tính năng AI như Gemini tích hợp trong Gmail, Drive, quyền sử dụng mô hình 2.5 Pro và Veo 3. Với mức 122.000 đồng, đây là một trong những gói thuê bao AI giá thấp nhất tại Việt Nam.

Tại sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và Google cũng công bố một loạt hợp tác thời gian tới như gia hạn 60.000 học bổng cho năm 2026, ra mắt hai khóa học chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, gồm kỹ năng viết câu lệnh hiệu quả và AI chuyên sâu.

Trước đó, hai bên đã trao hơn 60.000 học bổng và hơn 60% học viên đã hoàn thành khóa học. Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc NIC, cho biết: "Chương trình phát triển nhân tài số là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, qua đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của kinh tế số Việt Nam".

Trọng Đạt