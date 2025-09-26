Chuyên gia toàn cầu sẽ đến Việt Nam họp bàn về thể chế AI

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 sẽ diễn ra trong tháng 10, quy tụ các chuyên gia toàn cầu, nhằm xây dựng hành lang pháp lý, thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 29/10, với chủ đề "Thể chế AI". Đây là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối toàn cầu. Sự kiện tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội, tiếp tục duy trì trong các năm 2023, 2024 tại Quảng Ninh và năm nay ở Ninh Bình.

Chương trình gồm phiên bàn tròn cấp Bộ trưởng cùng sáu chuyên đề dưới dạng hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ. Theo kế hoạch, sự kiện dự kiến thu hút từ 500 đến 1.000 đại biểu, trong đó có lãnh đạo cấp cao của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, EU, bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác chiến lược như Australia, Hàn Quốc, Mỹ. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson cùng đại diện doanh nghiệp Việt Nam như Viettel cũng sẽ tham dự.

Họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 29/9. Ảnh: Doãn Mạnh

Tại họp báo tháng 9, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sự kiện khởi xướng từ năm 2019 và hiện là một trong những diễn đàn uy tín nhất về chuyển đổi số tại khu vực. Chủ đề năm nay gắn liền với bối cảnh Việt Nam đang coi AI là hạ tầng chiến lược.

Tại diễn đàn về sức mạnh và thách thức của AI đầu tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định AI không còn dừng ở phạm vi một công nghệ ứng dụng mà đang dần trở thành một loại hạ tầng quốc gia, "giống như điện, viễn thông hay Internet". Ông cho rằng quốc gia nào làm chủ được AI sẽ có lợi thế vượt trội trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, quản trị và quốc phòng.

Theo kế hoạch, cuối năm nay Việt Nam sẽ cập nhật Chiến lược AI và ban hành Luật AI, nhằm biến công nghệ này thành hạ tầng trí tuệ của đất nước. Trước đó, Bộ đã công bố danh mục 21 bài toán lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có phát triển mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, trợ lý ảo, AI chuyên ngành và AI phân tích.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch thu hút 100 chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng các mô hình AI "make in Viet Nam" trong ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu, đồng thời tham gia phát triển nhân lực và khung pháp lý.

Bức tranh ứng dụng AI tại doanh nghiệp Việt Nam cũng đang có sự chuyển biến. Nghiên cứu của Amazon Web Services (AWS) công bố đầu tháng 9 cho thấy, khoảng 18% doanh nghiệp trong nước đã triển khai AI, tương đương 170.000 đơn vị, tăng 39% so với năm trước. Riêng năm 2024, trung bình mỗi giờ có thêm năm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này.

Dù vậy, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam mới sử dụng AI cho các tác vụ cơ bản như tối ưu vận hành, tinh giản quy trình. Chỉ 17% đạt mức ứng dụng trung cấp và 9% coi AI là yếu tố cốt lõi trong phát triển sản phẩm, định hình mô hình kinh doanh. Báo cáo cũng ghi nhận 61% doanh nghiệp ứng dụng AI đã tăng doanh thu trung bình 16%, trong khi 58% kỳ vọng tiết kiệm được khoảng 20% chi phí.

Với chủ đề "Thể chế AI", Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 được Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng trở thành diễn đàn, nơi Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm khu vực trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và góp phần định hình chính sách toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

