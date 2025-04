Sinh viên UEF có cơ hội thực tập quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) chủ trương mở rộng mạng lưới đối tác và tăng cường đưa sinh viên ra nước ngoài thực tập

Theo đại diện UEF, ngoài đào tạo kiến thức trên giảng đường, trường trang bị cho sinh viên năng lực làm việc thực tế qua mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp. Trong đó, chương trình thực tập ở tập đoàn, tổ chức toàn cầu là bước đột phá, giúp các em trải nghiệm trực tiếp môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa văn hóa.

Hiện trường hợp tác nhiều doanh nghiệp ở Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia... Mỗi năm, lượng lớn sinh viên được chọn tham gia thực tập có lương, học kỳ quốc tế hoặc trao đổi chuyên ngành.

UEF tăng cường đưa sinh viên ra nước ngoài thực tập, rèn luyện trong môi trường đa văn hóa. Ảnh: UEF

Nguyễn Nguyên Bảo - sinh viên năm cuối khoa Quản trị du lịch - Khách sạn là gương mặt nổi bật, được trao cơ hội thực tập quốc tế năm nay. Mang theo tinh thần dám nghĩ, dám làm, nam sinh đến Mỹ cuối tháng 2, thực tập tại The Union Club Hotel at Purdue - khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Marriott, do White Lodging quản lý.

Bảo được phân vào bộ phận F&B, có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, hiểu thêm văn hóa, tích lũy kinh nghiệm từ quy trình quản lý khách sạn chuẩn quốc tế.

Theo Nguyên Bảo: "Dù áp lực cao, nhân viên The Union Club Hotel at Purdue luôn sẵn lòng hỗ trợ, hướng dẫn tôi từng chi tiết nhỏ, nhờ đó, tôi dần tự tin, trưởng thành mỗi ngày".

Nguyên Bảo tranh thủ khám phá Mỹ khi có thời gian. Ảnh: NVCC

Bên cạnh công việc ở khách sạn, nam sinh tranh thủ thời gian trống tìm hiểu văn hóa, con người Mỹ. Anh xem trải nghiệm thực tế từ những chuyến khám phá Bảo tàng nghệ thuật Detroit, thác Tahquamenon... là bài học thú vị.

Qua chuyến xuất ngoại, Nguyên Bảo nói mong học hỏi thêm quy trình làm việc của các outlet (nhà hàng, quầy bar, quán cà phê) thuộc bộ phận F&B ở khách sạn; theo dõi cách cấp quản lý trực tiếp vận hành doanh nghiệp, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức.

"Ngoài ra, học hỏi, trải nghiệm văn hóa Mỹ, có thêm nhiều bạn mới và mở rộng mối quan hệ cũng là mục tiêu của tôi trong chuyến thực tập", nam sinh nói thêm.

Danh sách sinh viên "xuất ngoại" học tập, kiến tập và thực tập liên tục được nối dài. Ảnh: UEF

Đại diện UEF nhấn mạnh thực tập quốc tế là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh công dân toàn cầu cho sinh viên. Tùy nhóm ngành, mỗi cá nhân có thể thử sức tại các doanh nghiệp, tổ chức đa quốc gia hoặc cơ sở giáo dục quốc tế qua chương trình hợp tác. Đến nay, hơn 300 thành viên của trường đã và đang thực tập ở nước ngoài.

Ngoài ra, trường sẽ hỗ trợ sinh viên toàn diện - từ định hướng nghề nghiệp, luyện phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn thiện thủ tục visa. Yếu tố này giúp tăng tỷ lệ tiếp cận chương trình thực tập quốc tế, các bạn cũng tự tin hơn khi chinh phục loạt tiêu chuẩn khắt khe từ nhà tuyển dụng toàn cầu.

Với định hướng đẩy mạnh thực tập quốc tế, ban giám hiệu trường kỳ vọng tạo "bệ phóng" thực sự, không chỉ đem lại cơ hội nghề nghiệp, mà còn giúp mỗi sinh viên có thêm trải nghiệm, trưởng thành và sớm hội nhập môi trường toàn cầu.

"Tương lai, chúng tôi tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, đa dạng hóa điểm thực tập để sinh viên có thể đặt chân đến nhiều quốc gia hơn nữa", đại diện UEF nói thêm.

Thiên Hà