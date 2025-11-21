Sinh viên Mỹ du học ở đâu?

Mỹ là điểm đến số một của du học sinh, nhưng cũng có hàng trăm nghìn sinh viên nước này ra nước ngoài học mỗi năm, chủ yếu tới châu Âu.

Theo báo cáo Open Doors do Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) công bố ngày 17/11, gần 300.000 sinh viên Mỹ ra nước ngoài năm học 2023-2024, tăng 6% so với năm học trước đó.

Nhìn chung, sinh viên Mỹ tại các khu vực trên thế giới đều tăng, trừ Trung Đông-Bắc châu Phi và phía nam sa mạc Sahara.

Trong đó, 64% đến châu Âu. Bảy trong 10 quốc gia đông du học sinh Mỹ nhất đều ở châu lục này, dẫn đầu là Italy, chiếm tỷ lệ khoảng 15%. Nhật Bản là quốc gia ở châu Á thu hút đông sinh viên Mỹ nhất, theo sau là Hàn Quốc.

Hai ngành học được chuộng nhất là Kinh doanh và quản trị (gần 22%) và Khoa học xã hội (gần 18%).

Tuy nhiên, phần lớn sinh viên Mỹ du học ngắn hạn, trong một nửa hoặc một học kỳ. Chỉ khoảng 2% học ở nước ngoài cả năm.

TT Quốc gia Số du học sinh Mỹ Tỷ lệ % 1 Italy 45.000 15.1 2 Tây Ban Nha 36.900 12.4 3 Anh 36.500 12.2 4 Pháp 16.700 5.6 5 Nhật Bản 11.200 3.8 6 Ireland 10.200 3.4 7 Đức 9.700 3.2 8 Hy Lạp 6.800 2.3 9 Australia 6.500 2.2 10 Hàn Quốc 6.200 2.1

Ngoài điểm đến quốc tế của sinh viên Mỹ, báo cáo Open Doors cho thấy khoảng 1,18 triệu du học sinh tới nước này, từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng 5% so với năm học trước, mang lại 55 tỷ USD cho nước Mỹ.

Số du học sinh Việt là gần 25.600, tăng khoảng 16%, tiếp tục trong top 5 đông nhất. Đây là mức cao nhất kể từ năm học 2000-2001.

IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ kể từ năm 1972.

Khuôn viên Đại học Milano, Italy. Ảnh: Università degli Studi di Milano Fanpage

Khánh Linh