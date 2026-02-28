Sinh viên Harvard hụt hẫng vì 'vùng xám' trợ cấp

MỹNhững tưởng được đi học miễn phí, nhiều sinh viên Harvard phải loay hoay vay nợ vì một cụm từ mơ hồ trong quy định hỗ trợ tài chính.

Năm ngoái, Đại học Harvard thông báo miễn toàn bộ học phí, kèm tất cả khoản phát sinh, bao gồm ăn uống, nhà ở, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại cho sinh viên, nếu gia đình họ có thu nhập ít hơn 100.000 USD mỗi năm và chỉ sở hữu những "tài sản điển hình". Hiện, thu nhập trung bình năm của một người lao động Mỹ khoảng 45.000 USD, theo Cục Thống kê Dân số.

Ngoài ra, mỗi sinh viên nhận được khoản trợ cấp khởi nghiệp 2.000 USD trong năm đầu tiên và năm thứ ba.

Chính sách được áp dụng từ năm học 2025-2026. Học phí năm học này khoảng 59.300 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Nếu tính cả các khoản phí như khám sức khỏe, thực phẩm, tiền nhà,... tổng chi phí sẽ lên gần 87.000 USD.

Tuy nhiên, định nghĩa không rõ ràng về "tài sản điển hình" đã khiến nhiều sinh viên hụt hẫng.

Anmol K. Grewal, sinh viên năm thứ hai, cho biết thu nhập của gia đình "thấp hơn đáng kể" so với mức 100.000 USD. Song, Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ tài chính của trường nói cô không được miễn phí hoàn toàn vì ngoài ngôi nhà đang ở, bố mẹ cô vẫn đang trả góp căn nhà của ông bà. Khoản này bị nhà trường tính là tài sản bổ sung, hay còn gọi là "tài sản bất thường".

Một góc khuôn viên Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Harvard University Fanpage

"Việc tách biệt các yếu tố này khỏi bối cảnh thực tế khiến những người ở 'vùng xám' như tôi gặp rất nhiều khó khăn", nữ sinh chia sẻ. Sau khi khiếu nại, Grewal được cấp thêm 5.000 USD nhưng vẫn phải vay, xin bố mẹ và nhờ các nguồn trợ giúp khác.

Nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh tương tự. Có gia đình bị tính cả quỹ hưu trí của cha mẹ hoặc trợ cấp an sinh xã hội của người thân vào tổng tài sản. Số khác bị loại do sở hữu doanh nghiệp gia đình, dù thu nhập thực tế vẫn dưới 100.000 USD.

"Thu nhập của gia đình tôi sát ngưỡng 100.000 USD, nhưng tôi vẫn không đủ điều kiện", Megha Khemka, sinh viên năm thứ hai, tiếc nuối. Cô cho biết việc mất gói hỗ trợ toàn phần còn khiến bản thân vuột mất nhiều quyền lợi khác như vé tham gia sự kiện hay quỹ thực tập hè.

Ông James M. Chisholm, người phát ngôn Khoa Nghệ thuật và Khoa học, bộ phận quản lý các khoa của Harvard, khẳng định chương trình hỗ trợ tài chính hoạt động chính xác như những gì đã công bố.

Trường dự kiến chi gần 300 triệu USD hỗ trợ tài chính bậc đại học năm nay và đa số sinh viên đều được nhận hỗ trợ theo một hình thức nào đó. Tuy nhiên, ông từ chối giải thích cách mà trường phân loại tài sản nào là "điển hình" hay "không điển hình".

Ngoài ra, Harvard từng hứa hẹn miễn tiền học (không bao gồm chi phí phát sinh) cho con em các gia đình thu nhập không quá 200.000 USD, tùy trường hợp.

Thế nhưng, Adedoyin O. Adebayo, sinh viên năm cuối, cho biết không được đưa vào diện này, kể cả khi gia đình không có tài sản đặc biệt.

"Tôi không rõ là do tôi sắp ra trường hay có lý do nào khác", Adebayo nói. Cô từng phải làm nhiều công việc cùng lúc trong hai năm đầu để trang trải học phí.

Với Grewal, điều gây thất vọng nhất là sự thiếu công bằng trong quyền tiếp cận phúc lợi.

"Thật vô lý khi chỉ vì chênh lệch vài nghìn USD mà sinh viên mất quyền nhận hỗ trợ mua áo khoác mùa đông hay các khoản trợ cấp khởi nghiệp. Tôi bị gạt khỏi các chương trình hỗ trợ cho nhóm yếu thế dù hoàn cảnh của chúng tôi gần như tương đương", nữ sinh bày tỏ.

Khánh Linh (Theo The Harvard Crimson, The Harvard Gazette, Times of India)