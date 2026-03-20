Sinh viên Harvard chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hồ sơ ứng tuyển

Andy Dieu và Luna, sinh viên Đại học Harvard, sẽ làm diễn giả tại trung tâm Anh ngữ du học ETEST để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hồ sơ vào ngày 21/3.

Hội thảo "Nghĩ như sinh viên Harvard - Trúng tuyển Đại học Harvard" diễn ra vào lúc 15h, thứ Bảy ngày 21/3 tại ETEST Xuân Hòa (215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP HCM).

Tỷ lệ trúng tuyển vào đại học Harvard trong 10 năm gần đây luôn dao động ở mức 3-5% trên tổng số hồ sơ. Trong đó, khóa 2020-2026 ghi nhận mức cao nhất với 61.221 hồ sơ và chỉ tuyển 1.984 thí sinh, tương đương khoảng 3,2%. Trong bối cảnh cạnh tranh như vậy, Andy Dieu (sinh năm 2006, người gốc Việt tại Mỹ), sinh viên chuyên ngành Computer Science tại Harvard, cho rằng điểm số cao không còn là yếu tố duy nhất quyết định. Thay vào đó, các trường Ivy League đánh giá hồ sơ toàn diện (Holistic review), dựa trên cách học sinh phát triển trong nhiều năm.

"Điểm số cao giúp hồ sơ được để ý nhưng để trông nổi bật trước hội đồng tuyển sinh bạn phải có một chuỗi hoạt động được định hình và xây dựng ngay từ đầu trung học, từ dự án kéo dài, vai trò lãnh đạo cụ thể đến một câu chuyện cá nhân nhất quán", anh nói thêm.

Theo Andy, một hồ sơ Ivy League thường xoay quanh bốn thành phần cốt lõi. Trong đó mỗi yếu tố đều cần được đầu tư bài bản và có sự liên kết chặt chẽ.

Trước hết là hoạt động ngoại khóa, thí sinh nên tập trung vào khoảng 3-5 hoạt động nổi bật được theo đuổi trong nhiều năm và thể hiện vai trò rõ ràng, thay vì dàn trải số lượng lớn. Bên cạnh đó là các dự án cá nhân, thường gồm 1-2 dự án có chiều sâu, phản ánh đam mê và khả năng tạo ra giá trị như nghiên cứu, sáng kiến cộng đồng hoặc sản phẩm học thuật. Một thành phần quan trọng khác là bài luận cá nhân (personal essay), giúp hội đồng tuyển sinh hiểu được động lực, định hướng cũng như câu chuyện phát triển của học sinh. Cuối cùng là thư giới thiệu, bao gồm 2-3 thư từ giáo viên hoặc người hướng dẫn, nhằm cung cấp góc nhìn khách quan về năng lực và thái độ học tập của ứng viên.

Để giúp học sinh Việt có thêm góc nhìn về các bước này, Luna Yue Yin (sinh năm 2006, Trung Quốc, sinh viên ngành Environmental Engineering & Physics) cũng tham gia chia sẻ tại buổi hội thảo cùng ETEST. Cô giữ vững điểm trung bình năm học gần như tuyệt đối 3.9/4.0 trong quá trình học tại Mỹ. Trong chương trình, cô sẽ đưa ra những sai lầm phổ biến khi học sinh cố gắng tham gia quá nhiều hoạt động trong thời gian ngắn, thay vì đầu tư dài hạn vào một số lĩnh vực cụ thể.

Bạn Andy Dieu (bên trái) và Luna Yue Yin (bên phải) tham gia hội thảo "Nghĩ như sinh viên Harvard - Trúng tuyển Đại học Harvard". Ảnh: ETEST

Qua chia sẻ của hai diễn giả, phụ huynh và học sinh có thể tiếp cận góc nhìn thực tế về cách các trường Ivy League đánh giá hồ sơ, từ hoạt động ngoại khóa, dự án cá nhân đến bài luận và thư giới thiệu. Thông qua những chia sẻ trực tiếp từ sinh viên Harvard, người tham dự có thêm cơ sở để xây dựng lộ trình chuẩn bị hồ sơ dài hạn, tránh tình trạng chuẩn bị muộn hoặc thiếu định hướng trong những năm cuối THPT.

Bên cạnh đó, ETEST triển khai chương trình khóa hướng dẫn Viết luận & chuẩn bị hồ sơ săn học bổng du học Mỹ (Admission Mentoring Program - AMP), giúp xây dựng hồ sơ ứng tuyển theo lộ trình kéo dài 2-3 năm.

