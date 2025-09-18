Sinh viên Công nghệ, Sư phạm tăng cả 'chất và lượng'

Nhóm Sư phạm, Công nghệ chiếm phần lớn ngành có điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 28 trở lên, số sinh viên tăng 23.600-121.000 trong ba năm qua.

Thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giáo dục đại học, sáng 17/9.

Bộ cho biết khối V (gồm các ngành Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) có quy mô đào tạo lớn nhất.

Năm học vừa qua, hơn 707.600 sinh viên theo khối này, tăng 18% so với hai năm trước. Đây là "mức gia tăng đáng kể", theo đánh giá của Bộ. Trong đó, một số ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt như An ninh mạng, Bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo "có nhiều khởi sắc" với hơn 243.500 sinh viên.

Khối I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) cũng tăng sức hút, từ hơn 89.000 năm 2022 lên gần 113.000 năm nay, tỷ lệ tăng là 22%.

Quy mô đào tạo đại học theo 7 khối ngành. Ảnh: MOET

Về chất lượng, Bộ cho biết trong khi điểm chuẩn trung bình năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm ngoái, đầu vào nhiều ngành Sư phạm và STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán) vẫn được cải thiện.

Trong 77 ngành có điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 28/30 trở lên, có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Điều khiển và tự động hóa.

Trả lời VnExpress cuối tháng trước, PGS.TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho hay nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật vốn đã có mặt bằng điểm chuẩn khá cao. Sức hút càng tăng do các chính sách, đề án đào tạo mũi nhọn, trọng tâm của nhà nước. Chẳng hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cấp học bổng, sinh hoạt phí hàng tháng cho sinh viên.

"Các ngành này sẽ duy trì sức hút trong những năm tới", ông Giang dự đoán.

Với nhóm ngành Sư phạm, theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều thí sinh quan tâm bởi được miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Luật Nhà giáo được thông qua hồi tháng 6 xác định lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, học trong phòng thí nghiệm. Ảnh:VNU

Năm 2025, trong hơn 1,1 triệu thí sinh, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển vào hơn 500 trường đại học và cao đẳng. Tổng số nguyện vọng là 7,6 triệu.

Khoảng 773.200 thí sinh đỗ đại học, nhưng chỉ gần 625.500 nhập học. Các ngành được ưa chuộng nằm ở nhóm Kinh doanh và Quản lý, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Nhân văn.

Thanh Hằng - Dương Tâm