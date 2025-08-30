Sinh viên Công nghệ, Kỹ thuật được vay đến 5 triệu đồng sinh hoạt phí hàng tháng

Sinh viên ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) được vay toàn bộ học phí cùng tối đa 5 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, với lãi suất 4,8%.

Nội dung này nằm trong quyết định của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán, công bố đêm 29/8.

Cụ thể, mức cho vay tối đa đối với một người học gồm toàn bộ tiền học phí theo xác nhận của nhà trường; cùng tối đa 5 triệu đồng một tháng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thống nhất với người học về mức cho vay cụ thể.

So với dự thảo hồi tháng 4, mức vay đã cao hơn. Khi đó, Bộ Tài chính đề xuất mức vay vốn tối đa là 5 triệu đồng, nhiều hơn sinh viên các ngành khác một triệu. Tuy nhiên, mức này đã bao gồm cả tiền học phí và sinh hoạt phí.

Học phí 130 đại học

Ngoài ra, Chính phủ quyết định hạ lãi suất cho vay đối với sinh viên khối ngành STEM. Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức 6,6% một năm, bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đây cũng là mức thấp nhất trong các chương trình tín dụng của ngân hàng này. Tuy nhiên theo quyết định chính thức, mức lãi suất sinh viên phải trả chỉ 4,8% một năm.

Để vay vốn, sinh viên năm thứ nhất cần đạt học lực từ khá trở lên ở cả ba năm THPT, hoặc đạt điểm trung bình lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh từ 8 trở lên. Sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn đạt loại giỏi trở lên ở năm học trước liền kề. Điều kiện này siết chặt hơn so với dự kiến trước đó (chỉ cần đạt khá). Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh phải có sự công nhận của các trường đại học.

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Theo khảo sát các trường đại học ở Hà Nội và TP HCM của Bộ Tài chính, học phí ngành STEM hiện khoảng 30-50 triệu đồng mỗi năm với chương trình đại trà. Mức thu với các chương trình tiên tiến hoặc hợp tác nước ngoài là 50-70 triệu, lên tới 200-300 triệu đồng nếu là chương trình liên kết quốc tế. Chi phí sinh hoạt cơ bản của sinh viên ở hai thành phố này khoảng 3-5 triệu đồng một tháng.

Còn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu vay của sinh viên các ngành này trung bình khoảng 9,5 triệu đồng một tháng, gồm 5 triệu tiền sinh hoạt phí và 4,5 triệu đồng tiền học phí và chi phí liên quan.

Hiện, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 4 triệu đồng một tháng nhưng chỉ áp dụng với sinh viên mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Lãi suất cho vay là 6,6% một năm.

Theo Nghị định 81, trần học phí đại học công lập với các trường chưa tự chủ năm học tới là 15,9 đến 31,1triệu đồng (10 tháng), trong đó khối ngành STEM là 17,1-18,5 triệu.

Những trường đã tự chủ (tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ được thu tối đa bằng 2-2,5 lần mức trên. Với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, các đại học được tự xác định học phí.

Dương Tâm