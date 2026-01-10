Sinh thiết khiến ung thư nặng hơn?

Nhiều người cho rằng sinh thiết là dùng kim chọc vào khối u khiến tế bào ung thư bị vỡ, lan rộng và bệnh nặng hơn. Điều này đúng không? (Lan Anh, 29 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Căn bệnh ung thư vốn có rất nhiều "lời đồn", như sợ "đụng dao kéo", "sợ can thiệp"...nên nhiều người bỏ điều trị tìm đến thầy lang, thuốc nam. Cho đến khi bệnh nhân đau, suy kiệt, xuất hiện biến chứng, họ mới quay lại bệnh viện thì đã quá muộn.

Tương tự, sinh thiết ung thư là dùng kim nhỏ đi vào khối u nằm sâu để chẩn đoán bệnh, không thể làm vỡ u hay khiến bệnh nặng hơn. Đây là phương pháp để kết luận bệnh, nếu không bác sĩ không có bằng chứng để điều trị.

Ngoài ra, sinh thiết giúp chẩn đoán bệnh đang ở giai đoạn nào và đã di căn đến đâu. Nhờ đó, bác sĩ xác định mức độ ác tính và nghiêm trọng của bệnh. Nhiều trường hợp nghi ngờ ung thư, nếu chỉ định dùng thuốc sẽ rất hại vì thuốc ung thư rất độc. Ngoài ra, bác sĩ có thể kết hợp thêm siêu âm, X-quang, CT Scan, MRI để khẳng định chắc chắn kết quả.

Do đó, bệnh nhân không nên tin vào những lời quảng cáo, đồn thổi, chia sẻ trên mạng xã hội để làm theo dẫn đến lỡ mất thời gian vàng điều trị, khiến ung thư chuyển sang giai đoạn muộn hơn, khó cứu chữa.

Bác sĩ Hà Hải Nam

Phó trưởng Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K (Hà Nội)