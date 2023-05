Sinh hoạt, kinh doanh bị đảo lộn vì cúp điện

Những ngày qua, nhiều khu vực ở TP HCM, Hà Nội, Bắc Giang xuất hiện tình trạng mất điện hàng tiếng đồng hồ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Tại TP HCM, chị Hạnh, chủ quán cà phê ở phường 13, quận Gò Vấp cho biết hôm qua buộc phải nghỉ bán nửa ngày vì mất điện. "Vừa mở cửa hàng thì điện cúp. Thời tiết nóng, không quạt, không điều hòa khiến khách không thể ngồi được nên tôi tạm đóng quán", chị nói.

Chị Hoa, chủ khu nhà trọ tại phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức, TP HCM) cũng cho hay 21h tối hôm trước, khi đang sinh hoạt bình thường bỗng dưng các bóng đèn chớp tắt liên tục rồi yếu đi hẳn. Các thiết bị khác cũng bị giảm công suất. Khoảng một tiếng sau, khu vực này đều bị cắt điện.

"Hôm đó trời rất nóng, khách trọ liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi lý do và yêu cầu tôi khắc phục", chị Hoa kể. Khoảng một tiếng sau, khu trọ có điện. Đến 2h khuya, điện lại bị cắt, cho đến gần sáng mới ổn định.

Không chỉ hai khu vực trên, các quận Bình Thạnh, Tân Bình, TP Thủ Đức trong mấy ngày qua cũng liên tục xuất hiện việc cắt điện nhiều tiếng đồng hồ.

Hôm nay, nhiều người dân cho biết việc cúp điện đã tạm hoãn dù trước đó một ngày, họ liên tiếp nhận được thông báo cắt điện từ công ty điện lực TP HCM. "Ngày 18/5, tôi nhận được thông báo sẽ cúp điện trong hôm nay nên cho nhân viên nghỉ. Song sáng nay phải huy động mọi người đi làm lại vì EVN thông báo hoãn cắt điện", chủ một quán cơm tại quận 12 cho biết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Hà Nội. Hôm qua, thành phố này ghi nhận mất điện tại nhiều khu vực. Anh Phan (Lò Đúc, Hai Bà Trưng) cho hay tối qua, khu vực này bị mất điện hai lần, mỗi lần kéo dài từ 30 phút đến cả tiếng.

Ở Bắc Giang, ngày 18/5, toàn bộ khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng và khu công nghiệp Vân Trung cũng bị cắt toàn bộ phụ tải. Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết hai khu công nghiệp trên tiêu thụ khoảng 3,6 triệu kWh điện mỗi ngày, nếu không ngừng cung cấp điện tại đây, toàn bộ khu vực dân sinh và doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh phải bị ngắt điện.

Điện lực Bắc Giang cho rằng chưa biết khi nào chấm dứt tình trạng thiếu nguồn cung ứng điện vì phải phụ thuộc vào thời tiết.

Trong cuộc họp báo hôm qua của Bộ Công Thương, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cũng dẫn số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đến ngày 12/5, có 13 hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết hoặc gần mực nước chết. Đa số các hồ thủy điện còn lại có mực nước thấp hơn nhiều so với quy định trong Quy trình điều tiết hồ chứa, liên hồ chứa.

Tính toán trước đó của EVN cho thấy, trường hợp các tình huống cực đoan xảy ra và mực nước các hồ thủy điện khu vực giảm sâu, miền Bắc có nguy cơ thiếu 1.600-4.900 MW điện trong các tháng 5 và 6.

Tuy nhiên, với diễn biến cắt điện những ngày qua, điện lực Hà Nội và TP HCM cho rằng không liên quan nguồn cung thiếu hụt. Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI), gần đây, nắng nóng kéo dài, lượng điện tiêu thụ tăng mạnh, nhất là vào giờ cao điểm. Ghi nhận ngày 17/5, lượng tiêu thụ điện tại thủ đô đạt hơn 85,3 triệu kWh, mức cao nhất trong năm nay. Do đó, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải hoặc gặp sự cố khiến cho việc cung cấp điện gián đoạn cục bộ.

Tương tự, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc EVN HCM cho biết nguyên nhân mất điện là do đang vào tình trạng giao mùa nên phát sinh các điểm có nguy cơ gây ra sự cố, một vài nơi phải cắt khẩn cấp để xử lý. Với những nơi cắt điện 5-6 tiếng trong ngày thường phải xử lý các đường dây ngầm nên mất nhiều thời gian hơn thay vì những đường dây nổi.

"Ngành điện sẽ đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh của thành phố, không có tình trạng cắt điện luân phiên", ông Kiên nói.

Công nhân Điện lực TP HCM sửa chữa điện tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP HCM). Ảnh: Thành Nguyễn

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng nói sẽ cân đối nguồn cung hợp lý. Theo ông Đức, mặc dù hộ dân tăng dùng điện trong mùa nắng nóng, bù lại năm nay nhiều xưởng, xí nghiệp sản xuất thu hẹp hoạt động nên lượng điện tiêu thụ trong công nghiệp có chiều hướng giảm.

Nhà đèn của cả hai thành phố lớn đều cam kết sẽ cung cấp đủ điện cho người dân và doanh nghiệp. Hai đơn vị nêu giải pháp tăng cường lực lượng khắc phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện, kiểm tra đường dây, thay thế vật tư và thiết bị lâu năm.

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành, đơn vị liên quan chiều 18/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu từ nay đến ngày 25/5 không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) bảo đảm dầu và khí cho các nhà máy nhiệt điện.

Đồng thời cần tiến hành đàm phán theo giá tạm tính với các dự án điện tái tạo đã hoàn thành đầu tư xây dựng và có thể phát điện lên hệ thống điện quốc gia. Các đơn vị liên quan cần tổ chức khai thác tối đa nguồn thủy điện cho đến thời điểm phù hợp.

Theo dự báo trước đó, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5-6-7) sẽ rất khó khăn.

Thi Hà - Anh Minh - Tất Đạt