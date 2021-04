Singapore là điểm đến hồi phục tốt nhất trong Covid-19

Dù không đón khách quốc tế hơn một năm, đảo quốc sư tử đang thận trọng tìm cách mở cửa du lịch với những nơi đã kiểm soát được virus.

Quốc đảo Đông Nam Á lần đầu vượt qua New Zealand để nằm ở vị trí số một trong Bảng xếp hạng Khả năng phục hồi trong Covid-19 do Bloomberg công bố ngày 26/4. Một trong những lý do giúp Singapore xếp thứ hạng cao nhất là nước này đã cung cấp đủ liều vaccine cho gần 20% trong tổng cộng 5,7 triệu dân.

Một người dân đi xe ngang khu vực Raffles Place, Singapore hôm 20/4. Ảnh: AFP

Trong khi đó, New Zealand, quốc gia được thế giới ca ngợi vì xử lý thành công đại dịch, mới tiêm vaccine cho khoảng 1,9% dân số. Australia, nước đứng thứ ba được đánh giá cao trong thành tích phòng chống dịch, đã tiêm vaccine cho khoảng 3,7% dân số. Israel, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng nằm trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng được Bloomberg dựa trên số liệu ca nhiễm trong cộng đồng, tỷ lệ tử vong và dân số được tiêm phòng. Nó cũng dựa trên các yếu tố chất lượng cuộc sống như mức độ nghiêm trọng của việc phong tỏa, hạn chế di chuyển của mọi người trong không gian kín và ngoài trời, phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe...

Bloomberg cho biết ba điểm đến top đầu - Singapore, New Zealand và Australia đang cung cấp cho cư dân "chất lượng cuộc sống trước đại dịch", trừ du lịch quốc tế. Tất cả đóng cửa biên giới hơn một năm qua, nhưng mỗi quốc gia đang thận trọng tìm cách mở cửa du lịch với những nơi đã kiểm soát được dịch bệnh.

Đầu tháng này, New Zealand và Australia đã mở một bong bóng du lịch, miễn cách ly cho công dân từ hai nước, với điều kiện các ca nhiễm không gia tăng. Singapore cũng tuyên bố khởi động bong bóng du lịch với Hong Kong vào 26/5. Australia đang đàm phán với Singapore để thực hiện hành lang du lịch an toàn tương tự.

Anh Minh (Theo Bloomberg)