Singapore hạ thủy 'hộ vệ hạm lai tàu chở drone' lớn chưa từng thấy

Singapore tổ chức lễ hạ thủy "hộ vệ hạm lai tàu chở drone" Victory có lượng giãn nước đầy tải 8.300 tấn, lớn nhất trong lịch sử nước này.

Lễ hạ thủy Tàu Chiến đấu Đa nhiệm (MRCV) mang tên Victory được tổ chức hôm 21/10 tại xưởng đóng tàu Benoi, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. "Được phát triển để đáp ứng nhu cầu tác chiến riêng của hải quân Singapore, đây là tàu chiến lớn và tinh vi nhất được đóng ở trong nước từ trước đến nay", Bộ Quốc phòng Singapore tuyên bố.

Giới chức Singapore cho biết MCRV vừa sở hữu khả năng chiến đấu của hộ vệ hạm hiện đại, vừa có thể chở và điều khiển nhiều loại thiết bị không người lái (drone) khác nhau. Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 chiến hạm cùng loại, được thiết kế để thay thế tàu chiến lớp Victory đời cũ và sẽ đóng vai trò xương sống trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Singapore.

Singapore hạ thủy chiến hạm lớn nhất lịch sử đất nước Lễ hạ thủy chiến hạm Victory hôm 21/10. Video: Naval News

Sau khi hạ thủy, Victory sẽ được chuyển tới xưởng đóng tàu Gul Yard để lắp đặt trang bị và tiến hành thử nghiệm trên biển. Thủy thủ đoàn ban đầu gồm khoảng 100 người cũng sẽ bắt đầu huấn luyện. 6 chiếc thuộc lớp Victory dự kiến được bàn giao cho hải quân Singapore từ năm 2028 trở đi.

Lớp tàu Victory có lượng giãn nước đầy tải khoảng 8.300 tấn và chiều dài 150 m. Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Formidable, mẫu tàu chiến chủ lực của Singapore hiện nay, có lượng giãn nước 3.150 tấn và chiều dài 115 m.

Tàu có tốc độ tối đa gần 41 km/h và tầm hoạt động khoảng 13.000 km, gấp đôi lớp Formidable, vận hành được liên tục trong 21 ngày mà không cần tiếp liệu. Các loại drone triển khai từ Victory có thể phối hợp với nhau để mở rộng năng lực giám sát của tàu, giúp nó thực hiện những nhiệm vụ thường cần đến nhiều chiến hạm một lúc.

Victory được trang bị các cảm biến và vũ khí hiện đại, trong đó có pháo hạm Strales cỡ nòng 76 mm và hệ thống phòng không Aster.

Chiến hạm Victory tại lễ hạ thủy ngày 21/10. Ảnh: CNA

Tàu có mức độ tự động hóa cao, cần ít thành viên thủy thủ đoàn hơn so với những tàu chiến cùng kích cỡ và năng lực. Khoang tác chiến ở giữa thân tàu chứa được 8 container, có thể thay đổi cấu hình nhanh chóng để thực hiện nhiều chức năng khác nhau, trong đó hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, giúp tăng tính linh hoạt.

Karl Su, người dự kiến được bổ nhiệm làm hạm trưởng, ví chiến hạm này như "thành phố thu nhỏ".

Phạm Giang (Theo CNA, War Zone)