Sina: 'Futsal Trung Quốc thảm bại đáng hổ thẹn trước Việt Nam'

Báo Trung Quốc Sina dùng từ ngữ gay gắt để phê phán việc đội nhà thua Việt Nam 2-7, bị loại khỏi VCK futsal châu Á 2026.

Tối 22/9, Trung Quốc buộc phải thắng Việt Nam ở lượt thứ hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 mới có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, dù được thi đấu trên sân nhà, Trung Quốc không tận dụng được lợi thế mà còn nhanh chóng vỡ trận, thua liền ba bàn chỉ sau ba phút.

Do chênh lệch đẳng cấp lên tới 59 bậc FIFA, nơi Việt Nam xếp thứ 26, còn Trung Quốc đứng 85 và cũng từng thua Việt Nam 0-1 tại VCK châu Á 2024, đội chủ nhà không thể xoay chuyển cục diện. Họ thủng lưới thêm 4 bàn và chỉ gỡ lại được hai bàn vào cuối trận. Thảm bại 2-7 này cùng trận thua Lebanon 1-2 ở lượt đầu khiến Trung Quốc bị loại sớm dù vẫn còn một lượt trận.

"Trung Quốc đã nhận thất bại tan nát trước Việt Nam. Các tuyển thủ tuyệt vọng và xấu hổ cùng cực vì thua đậm như vậy. Một số cầu thủ ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, số khác ngửa mặt lên trời thở dài", tờ Sina miêu tả trong phần tường thuật trận đấu.

Cầu thủ Trung Quốc (áo đỏ) tranh bóng cùng cầu thủ Việt Nam ở lượt thứ hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 22/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh:AFC

Tờ báo hàng đầu Trung Quốc đồng thời nhắc lại đến môn bóng đá nam 11 người khi đội nhà bị Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ xa, xuống nhóm ba ở châu Á, và tiếp tục thua Việt Nam, Indonesia đánh bại ở vòng loại World Cup.

"Vào Tết Nguyên đán 2022, Trung Quốc thua Việt Nam với tỷ số 1-3, lập nên một loạt kỷ lục đáng xấu hổ, gồm việc chấm dứt chuỗi 62 năm bất bại và chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước Việt Nam, lần đầu tiên thua Việt Nam và bị loại khỏi World Cup 2022 sớm hai vòng đấu", Sina điểm lại.

"Giờ đây, một đội bóng đá nam Trung Quốc khác nhận thất bại đáng hổ thẹn trước Việt Nam, với tỷ số thậm chí còn thảm hại hơn. Một thất bại bẽ bàng", tờ này viết tiếp, đề cập đến thảm bại 2-7 của futsal.

Dưới phần bình luận của tờ Sina, nhiều CĐV dùng lời lẽ cay nghiệt để miêu tả về thất bại tơi tả của đội nhà. "Trung Quốc một lần nữa bị sỉ nhục dù là bóng đá 5 người. Chẳng lẽ họ không biết trình độ của mình sao", một CĐV của đội Thiên Tân viết. "Vậy mà họ vẫn thi đấu một cách trơ tráo trong chiếc áo đấu quốc gia. Liệu họ có xứng đáng với niềm tin mà người dân Trung Quốc dành cho họ sau hàng ngàn nỗ lực?".

Cầu thủ Trung Quốc (áo đỏ) ôm mặt sau khi thua Việt Nam 2-7 ở lượt thứ hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 22/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh:AFC

"Tôi thật sự không hiểu bây giờ còn ai xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia nữa", một CĐV khác nêu câu hỏi.

Không chỉ thua về tỷ số, cầu thủ Trung Quốc Gu Haitoa còn để lại hình ảnh không đẹp khi cố tình đá xấu vào chân đội trưởng Phạm Đức Hòa của Việt Nam và bị thẻ đỏ trực tiếp. "Trong lúc bế tắc, đội chủ nhà còn mất người khi Gu Haitao bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo", trang chủ AFC bình luận.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội tuyển, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được chức tại Indonesia.

Việt Nam nằm bảng E, thi đấu tại Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc.

Sau hai lượt trận, Việt Nam đứng đầu với 6 điểm (hiệu số +13), Lebanon đứng kế sau với hiệu số +1. Hong Kong (-8) xếp thứ ba, còn Trung Quốc cuối bảng. Ở lượt cuối ngày 24/9, Việt Nam chỉ cần hòa Lebanon để giành vé dự VCK.

Đức Đồng (theo Sina)