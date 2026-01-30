Silva: 'Arsenal tự trao hy vọng vô địch cho Man City'

AnhTiền vệ Bernardo Silva cho rằng Arsenal đã đánh rơi lợi thế, qua đó mở ra hy vọng để Man City tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Silva thừa nhận Man City phong độ sa sút đầu năm 2026, khi đội không thắng trong 4 trận đầu tiên của năm. Nhưng Arsenal không thể bứt phá, khi lần lượt hòa Liverpool, Nottingham Forest 0-0 rồi thua Man Utd 2-3 ngay trên sân nhà ở vòng trước. Man City hiện chỉ kém Arsenal 4 điểm khi mùa giải còn 15 vòng, trong đó có cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vào tháng 4.

Bernardo Silva đỡ bóng trong trận Man City hòa Arsenal 1-1 ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

Ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ làm khách trên sân Leeds - đội chỉ thua một trong 10 trận gần nhất - ngày 31/1, trong khi Man City chạm trán Tottenham một ngày sau đó.

"Tôi từng nói cả hai đội đều sẽ còn đánh rơi điểm số", Silva nói. "Đáng tiếc là chúng tôi khởi đầu năm mới không tốt, lẽ ra có thể tạo lợi thế về mặt tinh thần nhưng đã không làm được. Dù vậy, Arsenal cũng không tận dụng để bứt lên, và điều đó mang lại cho chúng tôi một chút hy vọng".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh sự khác biệt về kinh nghiệm vô địch, khi Arsenal về nhì ba mùa liên tiếp và chưa đăng quang Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải bất bại 2003-2004.

"Liverpool đã vô địch hai lần, còn Man City có 6 lần kể từ khi tôi đến Anh. Tôi chưa từng chứng kiến Arsenal đăng quang", tiền vệ người Bồ Đào Nha bày tỏ. "Dẫu vậy, sự thật là hiện tại họ vẫn ở vị trí tốt hơn. Mùa giải còn rất dài, mỗi năm lại khác nhau. Chúng tôi chắc chắn vẫn còn khát vọng và tham vọng để chiến đấu cho danh hiệu này".

Tiền vệ 31 tuổi cũng tránh đề cập đến tương lai cá nhân trong bối cảnh hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè. Silva được cho là nằm trong tầm ngắm của Benfica, Chicago Fire và Juventus. "Tôi có ý tưởng cho tương lai của mình, nhưng đây chưa phải lúc thích hợp để nói về điều đó", anh nhấn mạnh.

Bernardo Silva đeo băng thủ quân trong trận Man City thắng Galatasaray 2-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Man City

Ngày 28/1, Man City có chiến thắng quan trọng khi hạ Galatasaray 2-0 nhờ công Erling Haaland và Rayan Cherki ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola cán đích thứ tám và giành vé vào thẳng vòng 1/8.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì mục tiêu top 8 đã hoàn thành, dù có chút kịch tính", Silva cho biết. "Điều quan trọng nhất là tránh được hai trận đấu nữa. Với lịch thi đấu dày đặc hiện nay, điều đó thực sự có ý nghĩa. Chúng tôi cần thời gian đó để giúp một số cầu thủ trở lại, chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn cuối mùa và tập trung cho các đấu trường khác. Điều này sẽ mang lại lợi thế lớn".

Man City sẽ chạm trán một trong bốn đối thủ gồm Benfica, Bodo/Glimt, Inter Milan hoặc Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Vòng 1/8 sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt trận vào các ngày 10-11/3 và 17-18/3/2026, trong đó Silva và các đồng đội được đá lượt về trên sân nhà nhờ cán đích top 8.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Mancity.com)